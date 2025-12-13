Kartlar havada uçuştu Sarıyer vuruldu

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Sarıyer, kendi sahasında İstanbulspor'a 2-1 yenildi.

Futbolcular arasında zaman zaman gerginlik çıkarken, hakem Ömer Faruk Güldibi, 7 sarı kart çıkardı.

İSTANBULSPOR SONRADAN AÇILDI

Sarıyer, 40. dakikada Camara ile öne geçmesine rağmen 78. dakikada Duran Şahin ve 85. dakikada Mustafa Sol'un golleri İstanbulspor'a galibiyete taşıdı.

Sarıyer yenmesine rağmen kurtulamadı

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Mehmet Ali Vardar, Ömer Yasin Gezer

SMS Grup Sarıyer: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Fatih Kurucuk, Djilobodji, Ömer Bayram, Emre Yeşilyurt (Dk. 90+2 Metehan Mert), Camara, Regattin, Anziani, Urie (Dk. 77 Baran Engül), Dembele

İstanbulspor: İsa Doğan, Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Duhan Aksu (Dk. 14 Yunus Bahadır), Vorobjovas, Vefa Temel (Dk. 67 Ömer Faruk Duymaz), Sambissa (Dk. 90+3 Cham), Loshaj, Mamadou (Dk. 90+3 Enver Cenk Şahin), Krstovski (Dk. 66 Mustafa Sol)

Goller: Dk. 40 Camara (SMS Grup Sarıyer), Dk. 78 Duran Şahin, Dk. 85 Mustafa Sol (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Camara ve Fatih Kurucuk, Dk. 35 Djilobodji, Dk. 84 Oğuzhan Berber, Dk. 85 Emre Yeşilyurt (SMS Grup Sarıyer), Dk. 79 Ömer Faruk Duymaz, Dk. 84 Mamadou (İstanbulspor)