Kartlar havada uçuştu Sarıyer vuruldu

Yayınlanma:
TFF 1. Lig'de futbolcular arasında zaman zaman gerginlik çıkan maçta Sarıyer, kendi sahasında İstanbulspor'a 2-1 yenildi. Kartlar havada uçuştu.

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Sarıyer, kendi sahasında İstanbulspor'a 2-1 yenildi.

Futbolcular arasında zaman zaman gerginlik çıkarken, hakem Ömer Faruk Güldibi, 7 sarı kart çıkardı.

İSTANBULSPOR SONRADAN AÇILDI

Sarıyer, 40. dakikada Camara ile öne geçmesine rağmen 78. dakikada Duran Şahin ve 85. dakikada Mustafa Sol'un golleri İstanbulspor'a galibiyete taşıdı.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Mehmet Ali Vardar, Ömer Yasin Gezer

SMS Grup Sarıyer: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Fatih Kurucuk, Djilobodji, Ömer Bayram, Emre Yeşilyurt (Dk. 90+2 Metehan Mert), Camara, Regattin, Anziani, Urie (Dk. 77 Baran Engül), Dembele

İstanbulspor: İsa Doğan, Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Duhan Aksu (Dk. 14 Yunus Bahadır), Vorobjovas, Vefa Temel (Dk. 67 Ömer Faruk Duymaz), Sambissa (Dk. 90+3 Cham), Loshaj, Mamadou (Dk. 90+3 Enver Cenk Şahin), Krstovski (Dk. 66 Mustafa Sol)

Goller: Dk. 40 Camara (SMS Grup Sarıyer), Dk. 78 Duran Şahin, Dk. 85 Mustafa Sol (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Camara ve Fatih Kurucuk, Dk. 35 Djilobodji, Dk. 84 Oğuzhan Berber, Dk. 85 Emre Yeşilyurt (SMS Grup Sarıyer), Dk. 79 Ömer Faruk Duymaz, Dk. 84 Mamadou (İstanbulspor)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

