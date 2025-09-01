Karşıyaka'dan ayrılanları havada kaptılar

Karşıyaka'dan ayrılanları havada kaptılar
Yayınlanma:
İzmir'in köklü kulübü Karşıyaka'ya veda eden futbolcular kendilerine yeni kulüp buldu.

3. Lig 4. Grup temsilcisi Karşıyaka'da geçen sezon Play-Off oynayan kadrodan ayrılan isimlerin büyük bölümü farklı liglerden farklı kulüpler tarafından transfer edildi.

Yeşil-kırmızılı ekiple vedalaşan oyunculardan Abdülkadir Öksüz ve Sefa Küpeli (Sebat Gençlikspor), Ali Sinan Gayla (Balıkesirspor), Bedirhan Altunbaş (Isparta 32), Bedran Ekin (Eskişehirspor), Cenk Ahmet Alkılıç (Gebzespor), Enes Nalbantoğlu ve İsmail Güner (52 Orduspor), Erdal Öztürk (VfR Heilbronn 96/18), Gökhan Meral (Zonguldakspor), Hakan Canbazoğlu (Fethiyespor), İshak Kurt (Çankayaspor), Mustafa Durgun (Ayvalıkgücü Bld), Yasin Ozan (İnegölspor) ve Hasan Sürmeli (Kapadokyaspor) kendilerine kulüp buldu.

Kiralık oynayan Mert Yusuf Torlak kulübü Alanyaspor'a dönerken; Hakan Barış, Onur Akbay, Kadir Bakırtaş ve Mertcan Koç'un arayışları sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Spor
Galatasaray'da Dursun Özbek'in Kerem Aktürkoğlu'na ne yaptığını açıkladı
Galatasaray'da Dursun Özbek'in Kerem Aktürkoğlu'na ne yaptığını açıkladı
İsrail'e ağır darbe: Neye uğradığını şaşırdı
İsrail'e ağır darbe: Neye uğradığını şaşırdı
Beşiktaş transferi resmen açıkladı: Gece yarısı İstanbul'da olacak
Beşiktaş transferi resmen açıkladı: Gece yarısı İstanbul'da olacak