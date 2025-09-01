Karşıyaka'dan ayrılanları havada kaptılar

3. Lig 4. Grup temsilcisi Karşıyaka'da geçen sezon Play-Off oynayan kadrodan ayrılan isimlerin büyük bölümü farklı liglerden farklı kulüpler tarafından transfer edildi.

Yeşil-kırmızılı ekiple vedalaşan oyunculardan Abdülkadir Öksüz ve Sefa Küpeli (Sebat Gençlikspor), Ali Sinan Gayla (Balıkesirspor), Bedirhan Altunbaş (Isparta 32), Bedran Ekin (Eskişehirspor), Cenk Ahmet Alkılıç (Gebzespor), Enes Nalbantoğlu ve İsmail Güner (52 Orduspor), Erdal Öztürk (VfR Heilbronn 96/18), Gökhan Meral (Zonguldakspor), Hakan Canbazoğlu (Fethiyespor), İshak Kurt (Çankayaspor), Mustafa Durgun (Ayvalıkgücü Bld), Yasin Ozan (İnegölspor) ve Hasan Sürmeli (Kapadokyaspor) kendilerine kulüp buldu.

Kiralık oynayan Mert Yusuf Torlak kulübü Alanyaspor'a dönerken; Hakan Barış, Onur Akbay, Kadir Bakırtaş ve Mertcan Koç'un arayışları sürüyor.