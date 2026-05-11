Karşıyaka'da Süper Lig sevinci

Sezon boyunca düşme hattından kurtulamayan, son maçlara küme düşmenin en büyük adayı olarak giren ligin eski şampiyonlarından Kaf-Kaf, son salisede inanılmazı başardı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda binler, ekran başında milyonlar basketbol mucizesine tanıklık etti. Ligde kalabilmesi için kendisi kazanırken, son hafta rakipleri Aliağa Petkimspor ve Mersin Spor'un mağlup olması gereken Karşıyaka için son anlarda tüm ihtimaller gerçek oldu.

Son hafta ezeli rakiplerinden Bursaspor'u ağırlayan Karşıyaka maçın ilk yarısını 17 sayı farkla geride tamamlarken, Petkimspor'un farkı 15'e kadar çıkardığı Tofaş deplasmanında devreyi 12 sayı önde bitirmesi salona kara bulut gibi çöktü. Basketbolda yıllardır tribün ekolü olup pes etmeyen Karşıyaka taraftarları bu anlarda takımı çağırarak ikinci yarı öncesi büyük moral verdi. Kaybetmesi durumunda küme düşeceği maçın ikinci yarısında tarihi bir geri dönüş yapan Karşıyaka'nın alt sıralardaki rakiplerinden Aliağa Petkimspor aynı saatte başlayan maçta deplasmanda Tofaş’a yine son saniyede potasında gördüğü basketle 73-71 mağlup oldu.

PETKİMSPOR'UN YENİLGİ HABERİ BAYRAM YAŞATTI

Bursaspor maçının dördüncü periyodu başlamadan önce tribünlerdeki tüm taraftarlar telefonlarından Tofaş - Petkimspor maçının bitmesini beklerken Petkim'in son saniye mağlubiyeti Karşıyakalılara bir anda bayram yaşattı. Mersin Spor da Trabzonspor’a deplasmanda 90-80 yenilirken, Kaf-Kaf son periyotta rakiplerinin müjdeli haberlerine rağmen ecel terleri döktü. Son periyotta bitime 1 dakika 43 saniye kala 9 sayı farkla mağlup olan Karşıyaka, inanılmazı başardı. Skor 82-82'yken Bursa hücumundan dönen topta Manning'in asistine Sokolowski'nin bitime 1 salise kala basketi yüzlerce taraftarı parkeye döktü. Pozisyonu ekrandan izleyen Hakem Emin Moğulkoç'un sayıyı vermesiyle Karşıyaka son salisede 84-82 kazanıp kurtuluşunu ilan etti.

3 SAYI KADERİ BELİRLEDİ, BÜTÜN DÜNYA PAYLAŞTI

Ligi 9'ar galibiyetle tamamlayan Karşıyaka, Petkimspor ve Mersin Spor arasında küme düşen takım üçlü averajla yalnız 3 sayı farkıyla Mersin oldu. Karşıyaka, Petkim ve Mersin'le ikili averajı eşitken, Petkim'den ikili averajda 3 sayı farkla geride olan Akdeniz temsilcisi küme düşen taraf oldu. Normal sezonda Karşıyaka, Petkimspor'a kaybettiği ilk maçta 30 sayıdan dönüp maçı 12 farkla, Mersin'e ise 15 sayıdan farkı eritip 5 farkla yenilirken tek basket bile ligde takımların kaderine etki etti. Karşıyakalılar maç sonrası sevinç gözyaşları döktü. Avrupa ve dünya çapında birçok basketbol ve spor sayfası Karşıyaka'nın ligde kaldığı o inanılmaz anları paylaştı.

13 YIL SONRA TARİH TERSİNE DÖNDÜ

Karşıyaka 13 yıl önce tarihinin Avrupa'daki ilk finalinde oyun saha olayları nedeniyle durduktan sonra kupayı dramatik bir şekilde kaybettiği evinde bu kez aynı şekilde ligde kalmayı başardı. EuroChallenge Cup'ta 2012-2013 sezonunda ilk kez final oynayan Kaf-Kaf, Krasnie Krilya'ya 17 sayı farkla öndeyken sahaya su şişesi atılması sonucu oyun durunca temposunu kaybedip 1 sayı farkla 77-76 mağlup oldu. Dün devrenin bitimine 2 dakika 7 saniye kala skor 29-42’yken tribünlerden oyun alanına müdahale sonrası saha karıştı. Karşıyaka taraftarları parkeye yabancı maddeler atarken hakemlerin soyunma odasına gitmesiyle oyun 15 dakika durdu. Ara sonrası gecikmeli tamamlanan maç bitmeden önce Petkimspor ve Mersin Spor'un mağlubiyet haberleri önünde oynanacak 1 periyodu daha olan Karşıyaka'yı ateşledi.

KANDEMİR 18 YIL SONRA DÖNÜP TARİH YAZDI

Karşıyaka'ya bu sezon son 7 hafta öncesi 18 yıl sonra dönen antrenör Ahmet Kandemir tarihi bir geri dönüşe imza attı. Kaf-Kaf'a daha önce 2005'te ilk kez Türkiye Kupası'nda final oynatan, uzun süredir takım çalıştırmayan Kandemir küllerinden doğup takımı kurtardı. Faruk Beşok ve Candost Volkan yönetiminden 23 maçta 4 galibiyet alabilen, transfer yasağı olan Karşıyaka'da düşme hattında takımı devralan Ahmet Kandemir, 7 maçta 5 galibiyetle mucize kurtuluşu başardı. Maç sonrası Karşıyakalı basketbolcular soyunma odasında Kandemir'i ıslatıp zaferi kutladı.

MESUT SANCAK HAYAT VERDİ

Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon öncesi ana sponsorunu kaybettikten sonra küme düşmekten camia desteğiyle kurtulan Karşıyaka'nın bu sezon imdadına en kritik dönemde Mesut Sancak yetişti. Önceki sezonlarda da Karşıyaka'ya çok önemli destekler veren Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, umudunu kaybetme aşamasına gelip mali krizleri de aşamayan basket takımının imdadına koştu. Nisan ayında maaşlarını alamayan basketbolcular çok önemli maçlar öncesinde antrenman boykotu yaparken oyunculara ödemeleri Sancak'ın büyük mali desteğiyle yapıldı.

SANCAK'TAN 200, ERGÜLLÜ'DEN 100 BİN DOLAR PRİM

Mesut Sancak, 20 gün içinde takıma 18 milyon TL'lik destek verip ligde kalma primini de 100 bin dolar olarak açıkladı. Dünkü hayati zafer sonrası soyunma odasında takımı kutlayan Mesut Sancak, ligde kalma ödülünü 200 bin dolara çıkardı. Daha önce takıma 50 bin dolar prim sözü veren basketbolun forma sponsoru eski başkan İlker Ergüllü de ligde kalma primini 100 bin dolara yükseltti. Karşıyakalılar Sancak ve Ergüllü'den 300 bin dolar ligde kalma ödülü alacak. Bursaspor Basketbol Şube Başkanı Sezer Sezgin ise Karşıyaka maçı öncesi 3 bin dolar olarak açıkladıkları galibiyet primini maç içinde 5 bin dolara çıkardıklarını ancak yine de mağlup olduklarını açıkladı.

BU KEZ SEVİNÇTEN AĞLADI

Karşıyaka'nın futbolda 28 Nisan'da 3'üncü Lig Play-Off maçında Ayvalıkgücü Belediyespor'a 2-0 yenilip elendiği maçta tribünde, 'Bari 1 gol atın' diyerek ağlayıp viral olan minik taraftar bu kez sevinçten ağladı. Küçük taraftarın salonda o görüntüsünü paylaşan başkan Aygün Cicibaş, "Bu sefer sevinçten. Senin o gözyaşlarına kurban olurum ben" mesajını paylaştı. Cicibaş sezon başından beri büyük emek harcadığı basketbol takımı ligde kaldıktan sonra, "Bugün yenilgiyle mutlu olmayı bekleyenlerin değil; inananların, direnenlerin, vazgeçmeyenlerin günüdür. 'Alt tarafı ligde kaldı' diyenler olacaktır. Hayır. Bugün sadece ligde kalan bir basketbol takımı değildir. Bugün 52 yıldır Süper Lig'de mücadelede Karşıyaka'nın onuru, tarihi ve arması ayakta kalmıştır. Bu; bir çınarın hikâyesidir. Bu; bir markanın, bir armanın, Atatürk'ün ve 'Milli Mücadele Ruhu'nun hikâyesidir. Bu; pes etmeyenlerin, son ana kadar inananların hikâyesidir. Alt tarafı ligde kaldık, evet. Üst tarafı ise; Karşıyaka yine dimdik ayakta kaldı. Büyük Karşıyaka taraftarına, sahada yüreğini koyan oyuncularımıza, teknik ekibimize ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler" dedi. (DHA)