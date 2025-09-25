Karayılan Stadı için resmi açıklama geldi

Yayınlanma:
Uzun süredir akıbeti merak edilen Karayılan Spor Tesisleri yeni sezona hazırlanıyor.

İskenderun Belediyesi’ne ait Karayılan Spor Tesisleri’nde çalışmalar sürüyor. Yeni sezona yetiştirilmesi hedeflenen futbol sahasında sona yaklaşıldı.
Hatay Gazetesi'nin haberine göre tesisin 15-20 gün içinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

karayilan-spor-tesisleri-yeni-sezona-yetisecek.jpg
Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

"SÖZÜMÜZ VAR"

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, çalışmaların hızla ilerlediğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

Karayılan futbol sahasını yeni sezona yetiştirmek için tüm ekiplerimizle yoğun mesai harcıyoruz.
Altyapı ve kum serme işlemleri tamamlandı. Anlaşmalı firma sentetik çimleri gönderdi. Süreci yakından takip ediyorum.
15-20 gün içinde tesisimizi tamamlayarak gençlerimize teslim edeceğiz.

TEŞEKKÜR MESAJI

Azganlık Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Akça ise projeye destek veren isimlere teşekkür etti. Akça, “Başta HBB Başkanı Mehmet Öntürk ve İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez olmak üzere emeği geçen herkese minnettarız” diyerek spor altyapısına verilen desteğin önemine vurgu yaptı.

werqw.jpg
Tesisler yeni sezona yetişecek

Karayılan Spor Tesisleri’nin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki amatör kulüpler ve genç sporcular modern bir sahaya kavuşacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

