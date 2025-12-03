Türk motor sporlarının tanınan isimlerinden Burcu Çetinkaya, uzun bir aradan sonra yeniden direksiyon başına geçti. Suudi Arabistan Rallisi’nde gösterdiği performansla dikkat çeken Çetinkaya, Dünya Ralli Şampiyonası’nda puan alan ilk Türk kadın pilot olarak tarihe geçti.

ÇÖL ETABINDA TARİH YAZDI

Kopilotu Fabrizia Pons ile yarışan Çetinkaya, zorlu çöl etaplarında mücadele ederek WRC3 klasmanında dördüncü sırayı elde etti. Yarışın tek kadın takımı olan ikili, hem performanslarıyla hem de duruşlarıyla büyük takdir topladı.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Başarılı sporcunun son hali sosyal medyada gündem oldu. Çetinkaya’nın paylaşımlarına binlerce tebrik mesajı gelirken, takipçileri yıldız pilotun dönüşünü coşkuyla karşıladı.

TESETTÜRÜ BIRAKTI

Bir dönem Mehmet Fatih Bucak ile evli olan ve tesettüre giren Burcu Çetinkaya, tesettürden çıktığını açıklamıştı. Gözlerden uzak bir hayat süren rallici, yeniden pistlere dönerek kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

"ANCAK BU KADAR YAPABİLDİM"

Milli rallici Burcu Çetinkaya 2013 yılında evlenerek Şanlıurfa'ya yerleşmiş ve tesettüre girmişti. Ancak Çetinkaya 6 yıl sonra sosyal medya hesabından açıklama yaparak, ''Başörtümü çıkardım. Ancak bu kadar yapabildim'' diyerek 2019 yılında başörtüsünü çıkarmıştı. Burcu Çetinkaya'nın kararını değiştirerek yeniden pistlere dönmesi büyük heyecan yarattı.