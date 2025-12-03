Kararını değiştiren Burcu Çetinkaya Suudi Arabistan'da tarihe geçti

Kararını değiştiren Burcu Çetinkaya Suudi Arabistan'da tarihe geçti
Bir dönem tesettüre giren 6 yıl sonra "Ancak bu kadar yapabildim" diyerek başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya pistlere fırtına gibi döndü. Suudi Arabistan Rallisi’nde WRC3 klasmanında dördüncü olan Burcu Çetinkaya, Dünya Ralli Şampiyonası’nda puan alan ilk Türk kadın pilot oldu ve tarih yazdı.

Türk motor sporlarının tanınan isimlerinden Burcu Çetinkaya, uzun bir aradan sonra yeniden direksiyon başına geçti. Suudi Arabistan Rallisi’nde gösterdiği performansla dikkat çeken Çetinkaya, Dünya Ralli Şampiyonası’nda puan alan ilk Türk kadın pilot olarak tarihe geçti.

burcu2.jpeg

ÇÖL ETABINDA TARİH YAZDI

Kopilotu Fabrizia Pons ile yarışan Çetinkaya, zorlu çöl etaplarında mücadele ederek WRC3 klasmanında dördüncü sırayı elde etti. Yarışın tek kadın takımı olan ikili, hem performanslarıyla hem de duruşlarıyla büyük takdir topladı.

burcu.jpeg

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Başarılı sporcunun son hali sosyal medyada gündem oldu. Çetinkaya’nın paylaşımlarına binlerce tebrik mesajı gelirken, takipçileri yıldız pilotun dönüşünü coşkuyla karşıladı.

burcu1.jpeg

TESETTÜRÜ BIRAKTI

Bir dönem Mehmet Fatih Bucak ile evli olan ve tesettüre giren Burcu Çetinkaya, tesettürden çıktığını açıklamıştı. Gözlerden uzak bir hayat süren rallici, yeniden pistlere dönerek kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

burcucetinkaya.webp

"ANCAK BU KADAR YAPABİLDİM"

Milli rallici Burcu Çetinkaya 2013 yılında evlenerek Şanlıurfa'ya yerleşmiş ve tesettüre girmişti. Ancak Çetinkaya 6 yıl sonra sosyal medya hesabından açıklama yaparak, ''Başörtümü çıkardım. Ancak bu kadar yapabildim'' diyerek 2019 yılında başörtüsünü çıkarmıştı. Burcu Çetinkaya'nın kararını değiştirerek yeniden pistlere dönmesi büyük heyecan yarattı.

Euro rekor kırdı
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM'deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Trabzonspor istemedi: Takımını şampiyon yaptı
Şaşırtan derbi teklifi: İkinci maçı da Kadıköy'de oynayalım
Rıdvan Dilmen'in eski takımı ortada kaldı
