Kalecinin kurtardığı penaltı gol oldu: Topun arkasından çaresizce baktı

Muğlaspor ve Elazığspor, TFF 2. Lig play-off finalinde karşı karşıya geldi.

Mücadelede nefes keserken, 90 dakikada eşitlik bozulmadı ve uzatmalara geçildi.

Uzatmalarda da iki takım birbirine üstünlük sağlayamazken, seri penaltı atışları yapıldı.

PENALTILARDA ŞAŞKINA ÇEVİREN AN

Muğlaspor, rakibini penaltı atışları sonucunda 8-7 yendi ve 1. Lig’e yükselen son takım oldu.

Penaltı atışlarında yaşanan bir an maça damga vurdu.

KURTARDIĞI PENALTI GOL OLDU

Elazığspor kalecisi Furkan, rakip oyuncunun kullandığı penaltıyı kurtarmayı başardı ancak seken top yeniden oyun alanında kalarak ağlarla buluştu.

Pozisyonun ardından tribünler şaşkına dönerken, hakem gol kararı verdi.

Önce penaltı kurtarıldı diye sevinen Elazığsporlu futbolcular, gol kararının ardından büyük üzüntü yaşadı.

Muğlasporlu futbolcular, seri penaltı atışları sonrası sevince boğuldu.