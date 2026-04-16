Kadıköy'ü yenip finale çıktılar: Şampiyon gibi karşılandılar

Tokat’ta düzenlenen U16 Türkiye Şampiyonası 2. kademe müsabakalarında büyük bir çıkış yapan GMG Kastamonuspor U16 takımı, kulüp tarihinde ilk kez Türkiye genelinde son 4 takım arasına kalmayı başardı.

TÜRKİYE'DE SON 4 TAKIM ARASINA KALDI

Kayseri temsilcisi Kocasinanspor Şimşekler’i penaltılarla elediler. Finalde: Samsun ekibi Kadıköyspor’u 1-0 mağlup ederek Tokat etabını birincilikle tamamladılar.

COŞKULU KARŞILAMA

Başarı sonrası takım, Kastamonu Cumhuriyet Meydanı’nda taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Tezahüratlar ve yoğun katılım adeta bayram havası oluşturdu.

YÖNETİCİLERDEN MESAJLAR

Kastamonu’da spor altyapısının her geçen gün güçlendiğini vurguladı. ASKF Başkanı Adem Keloğlu: Başarının önemine dikkat çekerek emeği geçenleri tebrik etti.

GMG Kastamonuspor U16 takımı, bu tarihi başarıyla hem kulüp hem de şehir adına büyük gurur yaşattı. Gençlerin bu çıkışı, Kastamonu futbolunun geleceği için umut verici bir gelişme olarak görülüyor.