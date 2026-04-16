Kadıköy'ü yenip finale çıktılar: Şampiyon gibi karşılandılar
Kastamonuspor U16 takımı büyük bir başarıya imza atarken finale çıkan takım şehirde şampiyon gibi karşılandı.
Tokat’ta düzenlenen U16 Türkiye Şampiyonası 2. kademe müsabakalarında büyük bir çıkış yapan GMG Kastamonuspor U16 takımı, kulüp tarihinde ilk kez Türkiye genelinde son 4 takım arasına kalmayı başardı.
TÜRKİYE'DE SON 4 TAKIM ARASINA KALDI
- Yarı finalde: Kayseri temsilcisi Kocasinanspor Şimşekler’i penaltılarla elediler.
- Finalde: Samsun ekibi Kadıköyspor’u 1-0 mağlup ederek Tokat etabını birincilikle tamamladılar.
- Son 4 takım arasında kaldılar.
COŞKULU KARŞILAMA
Başarı sonrası takım, Kastamonu Cumhuriyet Meydanı’nda taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Tezahüratlar ve yoğun katılım adeta bayram havası oluşturdu.
YÖNETİCİLERDEN MESAJLAR
- Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşçu: Kastamonu’da spor altyapısının her geçen gün güçlendiğini vurguladı.
- ASKF Başkanı Adem Keloğlu: Başarının önemine dikkat çekerek emeği geçenleri tebrik etti.
GMG Kastamonuspor U16 takımı, bu tarihi başarıyla hem kulüp hem de şehir adına büyük gurur yaşattı. Gençlerin bu çıkışı, Kastamonu futbolunun geleceği için umut verici bir gelişme olarak görülüyor.
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi" mükemmel paket" sunan o şehir