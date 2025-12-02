Kadıköy'de Sadettin Saran sevinci: Viral oldu

Trendyol Süper Lig’in dev derbisinde Fenerbahçe, Galatasaray karşısında uzatma dakikalarında bulduğu golle büyük bir coşku yaşadı.

90+5’te gelen kritik gol, Kadıköy’de tribünleri adeta çılgına çevirirken, Başkan Sadettin Saran’ın sevinç anları kameralara yansıdı.

Saran’ın coşkulu kutlaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Maçın son anlarında Fenerbahçe’nin bulduğu gol, stadyumda büyük bir patlamaya neden oldu. Tribünler ayağa kalkarken heyecan saha dışına da taştı.

SADETTİN SARAN'IN SEVİNCİ VİRAL OLDU

Başkan Sadettin Saran, golün ardından yerinden fırlayarak yumruklarını havaya kaldırdı. Çevresindekilerle sarılıp coşkuyla kutlama yapan Saran’ın bu anları kameralar tarafından net şekilde görüntülendi.

TARAFTARLAR: BAŞKAN BİZİMLE YAŞIYOR

Golden hemen sonra tribünlerle birlikte ayağa kalkan Saran’ın sevinci, Kadıköy’deki atmosferin yoğunluğunu bir kez daha ortaya koydu. Taraftarlar, “Başkan da bizimle yaşıyor” yorumlarıyla sosyal medyada destek mesajları paylaştı.

Saran'ın videosu özellikle Fenerbahçeli taraftarlarca binlerce kez paylaşıldı. Video kısa sürede viral oldu ve X gündemine yerleşti.