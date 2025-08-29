Jose Mourinho kimdir?

62 yaşındaki Jose Mourinho 26 Ocak 1963'te Portekiz'de dünyaya geldi. Mourinho futbola Belenenses'in genç takımında başladı ve üst seviyeye yükseldikten sonra Rio Ave ile profesyonel kariyerine başladı. Futbol kariyeri iyi geçmeyen Jose Mourinho Rio Ave'den sonra sırasıyla Belenenses, GD Sesimbra takımlarında oynadı ve son olarak Comercio e Industria takımında futbol kariyerini noktaladı.

Futbolculuktan sonra 1987'de Setubal U17 takımında, 1989'da da U19 takımında teknik direktörlük yapan Mourinho, 1990'da CF Estrela takımında yardımcı antrenörlüğe başladı.

1991'de Ovarense'de scout olarak çalışmaya başladı. 1993 yılında Sporting Lizbon'a tercüman olarak katıldı. Aynı yıl içinde de yardımcı antrenör oldu. Ardından hemen 1 yıl sonra Porto'ya yardımcı antrenör olarak katıldı.

İki yıllık Porto macerasından sonra Barcelona'ya tercüman olarak katıldı ve burada da yardımcı antrenör oldu. Barcelona'nın ardından kısa bir süre Benfica'nın başına geçti. 10 maçlık Benfica macerasının ardından Leiria'nın başına geçen Mourinho, Ocak 2002'de Porto'ya teknik direktör olarak geri döndü. Porto'da dev başarılara imza atan Mourinho takımı ile iki kere Portekiz Ligi, bir kere Portekiz Kupası, bir kere Portekiz Süper Kupası, bir kere UEFA Avrupa Ligi kazandı. 2004 yılında da Porto tarihine geçen Mourinho takımı ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

Porto'daki dev başarıların ardından Chelsea'nin yolunu tutan Mourinho 2004-2005 ve 2005-2006 yıllarında İngiltere Premier League'de şampiyon oldu ve iki kez İngiltere Lig Kupası ile bir kere de İngiltere Süper Kupası kazandı.

Chelsea'den ayrıldıktan sonra Inter'e giden Mourinho, iki sezon üst üste Serie A'yı kazanan Mourinho bir kere de İtalya Süper Kupası'nı kazandı ve 2010 yılında ikinci kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

Porto, Chelsea ve Inter'de yaşadığı büyük başarıların ardından Real Madrid'in yolunu tuttu ve 2010 Temmuz'da üç yıllık Madrid serüveni başladı. Real Madrid ile 2010-2011'de İspanya Kupası, 2011-2012'de La Liga ve 2012-2013'te İspanya Süper Kupası'nı kazandı.

Üç yılın sonunda Real'den ayrılan Mourinho tekrar Chelsea'ye geri döndü ve tekrar 2014-2015'te Premier League ve İngiltere Lig Kupası şampiyonu oldu. İki yıl süren ikinci Chelsea kariyerinin ardından 2016 Temmuz'da Manchester United takımının başına geçti. Kırmızı şeytanlar ile 2017'de UEFA Avrupa Ligi ve İngiltere Lig Kupası kazanan Mourinho ikinci kez de İngiltere Süper Kupası'nı kazandı.

Manchester United'dan 2018 yılında ayrılan Mourinho 2019 yılında Tottenham'ın başına geçti ancak Londra ekibinde herhangi bir kupa kazanamadan aniden görevine son verildi. 2021 yılında Roma'nın başına geçen Jose Mourinho burada da UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazandı ve bütün UEFA turnuvalarını kazanan ilk teknik adam oldu.

FENERBAHÇE DÖNEMİNİ KUPASIZ KAPATTI

2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'nin başına geçen Portekizli teknik adam, kupa kazanamadı.

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz" denilerek Mourinho ile yolların ayrıldığı açıklandı.