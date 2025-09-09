İzmir'in Sultanları 9 Eylül'de tek yürek oldu

Sultanlar Ligi temsilcisi Aras Kargo Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde Atatürk Voleybol Salonu’nda düzenlenen özel organizasyonda, İzmir’in köklü kulüpleri Aras Kargo, Göztepe, Karşıyaka, Altınordu ve Arkas Spor ilk kez bir araya geldi.

Etkinlikte sporcular, “Tek ruh, tek takım 9 Eylül” yazılı pankart eşliğinde ay-yıldızlı bayrağımızı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün posterini açarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bu anlamlı buluşma, sadece bir spor etkinliği değil; İzmir’in kurtuluş coşkusunu paylaşan bir dayanışma ruhunun da yansıması oldu.

İzmir temsilcileri, organizasyonda ilk kez karma takımlar oluşturarak gösteri maçı yaptı

Farklı kulüplerden sporcuların aynı formayla sahaya çıkması, sporun birleştirici gücünü ve İzmir’in voleybol kültüründeki dayanışmayı gözler önüne serdi. Etkinliğe eski milli voleybolcu Neslihan Demir de katılarak karma takımda forma giydi.

Aras Kargo Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Billur Burkutoğlu, “İzmir’in en genç kadın voleybol kulübü olarak bu tarihi günün beraberlik içinde kutlanması adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten büyük onur duyuyoruz” diyerek organizasyonun anlamını vurguladı.