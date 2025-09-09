İtalya İsrail maçında kendi kalesine 2 gol attı

İtalya, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçında Macaristan'da İsrail ile karşılaştı.

İtalya maçta kendi kalesine 2 gol atmasına rağmen sahadan 5-4 galip ayrıldı.

İlk golü 16. dakikada Manuel Locatelli kendi kalesine atınca İsrail öne geçti.

40. dakikada Moise Kean, İtalya'nın beraberlik golünü attı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıya iyi başlayan İsrail, 52. dakikada Dor Peretz'le durumu 2-1 yaptı.

Bu golden sonra ataklarını sıklaştıran İtalya, 54. dakikada Moise Kean, 58. dakikada Matteo Politanove 81. dakikada Giacomo Raspadori'nin golleriyle 4-2 öne geçti.

Ancak İtalya 87'de Alessandro Bastoni ile kendi kalesine bir gol daha attı. İsrail, 90'da Dor Peretz ile bir gol daha buldu ve maç 4-4'e gelirken bir puan için umutlandı.

Ama maçı bırakmayan İtalya, 90+1. dakikada Sandro Tonali'nin golüyle maçtan 5-4'lük galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından İtalya, 4 maçta 9 puana ulaştı. İsrail, 5 maçta 9 puanda kaldı.