İşte Mourinho'nun yeni adresi

Yayınlanma:
Fenerbahçe'den ayrılan teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de beklenen başarıyı gösteremeyen, konuşmalarıyla da tepki toplayan ve görevine son verilen Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken bir haber çıktı.

Euro Football, Mourinho'nun yeni adresini duyurdu.

Habere göre Portekizli teknik adamın yeni durağı Rusya olacak.

Mourinho'nun bir kaç Rus kulübüyle görüştüğü belirtilirken, yardımcılarıyla birlikte yıllık 20 milyon eurodan en az 2 yıllık sözleşme istediği belirtildi.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu büyük umutlarla takımın başına getirmişti.

Ancak Portekizli teknik adam görevde kaldığı 15 ay boyunca futboldan çok sözleriyle gündemde kaldı.

Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de 36 maçta 26 galibiyet, 6 beraberlik alırken, 4 maçı da kaybetti.

Geçen sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, bu sezon da Şampiyonlar Ligi play off turunda Benfica'ya elenince Mourinho'nun görevine son verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

