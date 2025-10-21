İstanbul'un en hareketli ilçesi şaşırttı

39 ilçede 11 bin 534 kişiyle yapılan kapsamlı çalışmaya göre, İstanbul’un en hareketli ilçesi Tuzla oldu. Şehrin genel hareketlilik oranı ise yüzde 37,1’e yükselerek son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

2020 yılında yalnızca yüzde 13,2 olan İstanbul’un fiziksel aktivite oranı, 2023’te yüzde 34,9’a, 2024’te ise yüzde 37,1’e çıktı. Bu artışta Spor İstanbul’un 73 tesisi ve 300’ü aşkın açık alanda düzenlediği etkinliklerin etkisi büyük.

"UMUT VAR"

Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk, araştırmanın geniş katılımlı ve bilimsel temelli olduğunu vurgulayarak, "İstanbul’un hareketliliği artıyor ama Avrupa kentleriyle kıyaslandığında hâlâ gerideyiz. Fiziksel aktiviteye erişimi kolaylaştırmak için kamu ve özel sektörün birlikte çalışması şart" dedi.

100 AKTİF BİREY VAR

Donuk, düzenli fiziksel aktivitenin sağlık sistemine olan yükü azalttığını ve ekonomik katkı sağladığını belirtti. Araştırmalara göre, her 100 bin aktif birey yaklaşık 250 milyon dolarlık ekonomik fayda yaratıyor.

KİMLER NE KADAR HAREKET EDİYOR

Kadınların yüzde 35,3’ü, erkeklerin ise yüzde 39,3’ü haftada en az 150 dakika egzersiz yapıyor.

En hareketli yaş grubu 18-25 yaş, en az hareket edenler ise 65 yaş üstü.

En çok tercih edilen aktivite yürüyüş (yüzde 58), ardından fitness, yüzme, futbol, koşu, yoga ve pilates geliyor.

Kadınlar dövüş sporlarına, erkekler ise yoga ve pilatese en az ilgi gösteriyor.

YÜZDE YÜZDE KATILIM

Yüzde 59 “daha zinde hissetmek” için spor yapıyor.

Yüzde 35,8 fiziksel görünümünü iyileştirmek istiyor.

Yüzde 33,8 sağlık sorunları nedeniyle egzersiz yapıyor.

Kadınların yüzde 34,9’u kilo vermek için spor yaparken, erkeklerde bu oran yüzde 19,2.

NEREDE SPOR YAPILIYOR?

Yüzde 64,6 açık alanlarda (park vb.)

Yüzde 46,2 spor merkezlerinde

Yüzde 35,7 sokaklarda

Yaş ilerledikçe spor merkezleri yerine açık alanlar tercih ediliyor.

GEREKÇELER ŞAŞIRTTI

Yüzde 53,1 zaman bulamıyor

Yüzde 19,6 sağlık sorunları var

Yüzde 15,3 sporla ilgilenmiyor

Yüzde 12,1 ihtiyaç hissetmiyor

Yüzde 8,1 maddi imkânı yetersiz

HAREKETLİ İLÇELER

En aktif ilçeler: Tuzla (Yüzde 52,6), Beyoğlu (Yüzde 48,6), Küçükçekmece (Yüzde 48,3)

Gelişim potansiyeli olan ilçeler: Sultangazi, Ümraniye, Kartal

Ortalamanın altında kalanlar: Çatalca gibi merkezden uzak bölgeler