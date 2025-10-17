Sarıyer deplasmanda kazandı

Sarıyer deplasmanda kazandı
1. Lig'in 10. haftasında Sarıyer, Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti.

Ümraniyespor, 1. Lig'in 10. haftasında sahasında Sarıyer'i konuk etti.

SARIYER 3-1 KAZANDI

Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadele, Sarıyer'in 3-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı.

Malaly Dembele, 30. dakikada penaltıdan attığı golle Sarıyer'i 1-0 öne geçirdi.

43. dakikada sahneye çıkan Benny, Ümraniyespor'a beraberliği getiren golü kaydetti.

ÜMRANİYESPOR 10 KİŞİ KALDI

45+2'de Benny kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

61. dakikada Malaly Dembele ve 68. dakikada Khouma Babacar'ın golleri, Sarıyer'e galibiyeti getirdi.

İKİ TAKIM DA ATEŞ HATTINDA

Bu sonuçla Ümraniyespor 8 puanla 17. sırada kaldı.

Sarıyer ise puanını 7'ye yükseltti ve 18. sırada yer aldı.

Ümraniyespor, ligin bir sonraki maçında Erzurumspor deplasmanına çıkacak.

Sarıyer ise sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

