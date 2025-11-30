İstanbul Yarı Maratonu kayıtları açıldı

Atletizmde Türkiye’de kırılan ilk dünya rekoruna sahne olan Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu’nda heyecan bir kez daha yaşanacak. “En Hızlı Yarı En Hızlı Sen” sloganıyla Tarihi Yarımada’da 19 Nisan 2026 yılında 21. kez düzenlenecek olan yarı maratonda avantajlı kayıt dönemi 1 Aralık’ta açılıyor. 21K ve 10K olmak üzere iki ayrı kategoride kayıtlar alınacak. 21K kategorisine 8 bin, 10K kategorisine ise 12 bin kişi olmak üzere Yarı Maraton’a toplamda 20 bin kişilik kontenjan oluşturuldu.

1 Aralık’ta başlayıp 5 Ocak’ta sona erecek olan avantajlı dönemde kayıt yaptıranlar 750 TL ödeyecek. 6 Ocak–9 Mart tarihindeki ikinci dönemde ücretler 1.000 TL ve 10 Mart–13 Nisan tarihlerindeki üçüncü dönemdeyse 1.250 TL olacak.

Son iki yıl içerisinde Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) onaylı ve yol ölçümü yapılmış herhangi bir 42K koşusunu 6:20 veya bir 21K koşusunu 3:25 zaman diliminde bitirenlerin yanı sıra, son bir yıl içerisinde yine TAF onaylı ve yol ölçümü yapılmış herhangi bir 10K koşusunu 1:30 ya da 15K koşusunu 2:15 zaman diliminde bitirenler, Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu’na kayıt yaptırabilecek.

HEDEF YİNE REKORLAR KIRMAK

2021 yılındaki İstanbul Yarı Maratonu’nda Kenyalı Ruth Chepngetich, kadınlarda dünya rekoru kırarak şampiyon olmuştu. Bu rekor, Türkiye’de atletizmde kırılan ilk dünya rekoru olarak da kayıtlara geçti. 19 Nisan 2026’da da yeni bir rekor beklentisiyle start verilecek. Gold Label unvanına sahip Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu’nda 10K için ilk start Yenikapı’da saat 08:00’de verilecek. Elit atletlerin şampiyonluk için parkura çıkacağı 21K’nın startıysa saat 09:15’te olacak. Yenikapı’dan başlayacak olan 21K, Balat’tan dönüş alarak tekrar Yenikapı’da son bulacak.

İYİLİK PEŞİNDE KOŞMAYA DEVAM

Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarına destek için bağış toplayanların yardımseverlik koşularına da sahne olacak. Adım Adım Derneği’nin İyilik Peşinde Koş Platformu aracılığıyla toplanacak bağış binlerce canlının hayatına dokunacak. Yardımsever koşucular geçen yıl yarı maratonda yaklaşık 15 milyon TL bağış toplamıştı. Son Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu’nda da 166 milyon lirayla rekor bağış tutarına ulaşılmıştı.