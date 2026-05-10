İstanbul Open'da şampiyon belli oldu

WTA 125 seviyesinde düzenlenen İstanbul Open'da şampiyon Özbek Maria Timofeeva oldu.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından WTA 125 seviyesinde düzenlenen İstanbul Open sona erdi. 19 ülkeden 76 tenisçinin mücadele ettiği organizasyonun finali TTF İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nde oynandı.

Final mücadelesinde turnuvanın 1 numaralı seribaşı Hırvat Donna Vekic ile 6 numaralı seribaşı Özbek Maria Timofeeva karşı karşıya geldi.

MARIA TIMOFEEVA ŞAMPİYON

1 saat 31 dakika süren karşılaşmada Timofeeva, turnuva boyunca set kaybetmeden finale yükselen Vekic'i 6-4, 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Özbek raket, bu sonuçla kariyerinin WTA 125 seviyesindeki ilk şampiyonluğunu elde etti.

KUPASINI ALDI

Final müsabakasının ardından düzenlenen törende sporculara kupalarını TTF Başkanı Şafak Müderrisgil ile Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan takdim etti. Turnuvaya katkı sağlayan isimlere de plaket verildi.

