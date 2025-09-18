İspanya'dan Dünya Kupası resti: İsrail varsa biz yokuz

İspanya'da Gazze'de soykırım yapan İsrail'e tepki giderek büyüyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna'yı işgalinden dolayı uluslararası sportif müsabakalarında Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların, Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı da geçerli olmasını istedi.

Sanchez, "Barbarlık sona erene kadar ne Rusya ne de İsrail hiçbir müsabakaya katılmamalı." dedi.

Spor organizatörlerini "İsrail'in uluslararası müsabakalara katılmaya devam etmesinin etik olup olmadığını değerlendirmeye" çağıran Sanchez, "Rusya Ukrayna'nın işgalinden sonra neden sportif müsabakaların dışında bırakıldı da İsrail Gazze'nin işgalinden sonra neden sınır dışı edilmedi? Bizim İspanya hükümeti olarak tavrımız net ve bu, vatandaşların büyük çoğunluğu tarafından paylaşılıyor." ifadesini kullandı.

FIFA'YA DA SESLENDİ

İspanya Başbakanı FIFA'ya da rest çeker, İsrail'in ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde kupaya katılmama kararı alabileceklerini açıkladı.

İspanya Meclis Üyesi Patxi Lopez de "İsrail takımlarının spor etkinliklerine katılmaması ve Eurovision'da yer almaması gerekiyor. Tıpkı Rusya'nın çıkarıldığı gibi. Neden Rusya ile olur da İsrail ile olmaz? Fark nedir?" dedi.