İspanya'da İsrail'e tepkiler devam ediyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yakın arkadaşı olarak bilinen Sylvan Adams'ın sahibi olduğu "Israel-Premier-Tech" adlı İsrail takımının La Vuelta’da yer almasını protesto eden İspanyollar, 27 Ağustos’tan bu yana ülke genelindeki tüm etaplarda olduğu gibi bugün de gösterilerini sürdürdü.

İspanya'nın kuzeybatısındaki Galiçya bölgesinde yapılan 15. etabın başlarında yarış parkuruna giren bir gösterici, iki bisikletçinin (İspanyol Javier Romo ve Belçikalı Edward Planckaert) düşmesine neden oldu.

Filistin yanlısı aktivistler ayrıca La Vuelta'yı canlı veren radyo kanalını hackleyerek, müzik yayını yaptı.

Diğer yandan yarış boyunca yapılan eylemlerde 10 kişinin kamu düzenini bozma suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Bisikletçilerin geçtiği neredeyse tüm köyler Filistin bayrakları ile donatılırken, yol üzerindeki "Soykırımı durdurun", "Katil İsrail", "İsrail dışarı", "Özgür Filistin" yazıları bir kez daha öne çıktı.

La Vuelta'nın 3 Eylül'de Bilbao kentinde yapılan 11. etabı, Filistin'e destek veren ve İsrail'i protesto eden gösterilerin yoğunluğundan güvenlik gerekçesiyle bitişe 3 kilometre kala bitirilmişti.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail takımının yarış dışı bırakılmasından yana olduğunu açıklarken, Gençlik ve Çocuk Bakanı Sira Rego da yarış boyunca yapılan İsrail karşıtı gösterileri savunmuştu.

"Israel-Premier-Tech" takımı ise gelen baskılar üzerine güvenlik gerekçesiyle takımdaki bisikletçilerin kıyafetlerinde yazan İsrail yazısını kaldırmıştı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de 14 Eylül'de sona erecek La Vuelta'nın önümüzdeki hafta da geçeceği tüm yerlerde protesto edilmesi bekleniyor.

Bisikletçilerin son etabı olan Madrid'de büyük bir gösteri hazırlığı yapılıyor.