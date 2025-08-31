İsmail Kartal'ın fotoğrafı ortaya çıktı: Yalıdan çıkarken görüntülendi

İsmail Kartal'ın fotoğrafı ortaya çıktı: Yalıdan çıkarken görüntülendi
Yayınlanma:
Fenerbahçe teknik direktör adayları arasında en güçlü isim olarak gösterilen İsmail Kartal, Hamdi Akın ile görüşme yapması sonrası yalıdan çıkarken görüntülendi.

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırması sonrası teknik direktör arayışlarına başladı.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktör adayları arasında gösterilen İsmail Kartal ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

ismailkartal.jpg
İsmail Kartal Hamdi Akın'ın yalısından çıkarken

HAMDİ AKIN'IN YALISINDAN ÇIKARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Fener Editör'ün haberine göre; İsmail Kartal, Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın ile görüşmesi sonrası Akın'ın yalısından çıkarken görüntülendi.

ismailkartal2.jpg
Fenerbahçe teknik direktör adayı İsmail Kartal

O anlar kameralara yansıdı.

FENERBAHÇE İLE 99 PUAN TOPLADI

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig’de tarihi bir sezon geçirdi.

Sarı-lacivertliler, 2023-2024 sezonunu 99 puanla tamamlayarak kulüp tarihinin en yüksek puan rekorunu kırdı.

Kartal’ın öğrencileri, yüksek temposu ve istikrarlı performansıyla dikkat çekerken, buna rağmen şampiyonluk ipini göğüsleyemedi.

Tecrübeli teknik adamın bu performansı, Türk futbolunda uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir sezon olarak kayıtlara geçti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Spor
Volkan Demirel'den olay yaratacak Kerem Aktürkoğlu iddiası: Olmayacak
Volkan Demirel'den olay yaratacak Kerem Aktürkoğlu iddiası: Olmayacak
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı