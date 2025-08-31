İsmail Kartal'ın fotoğrafı ortaya çıktı: Yalıdan çıkarken görüntülendi

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırması sonrası teknik direktör arayışlarına başladı.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktör adayları arasında gösterilen İsmail Kartal ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

İsmail Kartal Hamdi Akın'ın yalısından çıkarken

Fener Editör'ün haberine göre; İsmail Kartal, Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın ile görüşmesi sonrası Akın'ın yalısından çıkarken görüntülendi.

FENERBAHÇE İLE 99 PUAN TOPLADI

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig’de tarihi bir sezon geçirdi.

Sarı-lacivertliler, 2023-2024 sezonunu 99 puanla tamamlayarak kulüp tarihinin en yüksek puan rekorunu kırdı.

Kartal’ın öğrencileri, yüksek temposu ve istikrarlı performansıyla dikkat çekerken, buna rağmen şampiyonluk ipini göğüsleyemedi.

Tecrübeli teknik adamın bu performansı, Türk futbolunda uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir sezon olarak kayıtlara geçti.