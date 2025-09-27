İsmail Kartal'dan dikkat çeken karar

İsmail Kartal'dan dikkat çeken karar
Fenerbahçe'nin 103 gollü efsaneleri yıllar sonra bir araya gelirken İsmail Kartal'ın buluşmada yer almaması dikkat çekti.

Süper Lig tarihinin en unutulmaz sezonlarından biri olan 1988-89’da tam 103 golle şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe’nin efsane kadrosu, yıllar sonra nostaljik bir kahvaltıda bir araya geldi.
Sarı - Lacivertli kulübün tarihine altın harflerle yazılan o sezonun mimarları, sabah saatlerinde düzenlenen organizasyonda buluşarak geçmişi yad etti.

KAHVALTIDA BULUŞTULAR

Kahvaltı boyunca keyifli sohbetler edilirken, çekilen hatıra fotoğrafları etkinliğe damgasını vurdu. Eski takım arkadaşlarının bir araya gelmesi, hem katılımcılar hem de Fenerbahçe camiası için duygusal bir atmosfer yarattı.

sqafswe.jpg
Efsaneler kahvaltıda buluştu

İSMAİL KARTAL DETAYI

O sezonun önemli isimlerinden biri olan ve şu anda Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü görevini sürdüren İsmail Kartal’ın buluşmaya katılmaması ise gözlerden kaçmadı. Kartal’ın yokluğu, sosyal medyada taraftarlar arasında merak konusu oldu.

EFSANE KADRO

fbkador.jpg
Bu kadro 1988-89’da tam 103 gol attı

1988 - 89 sezonu, Fenerbahçe’nin hücum gücünün zirveye çıktığı ve Türk futbol tarihinde hala kırılamayan bir gol rekorunun sahibi olduğu dönem olarak hafızalarda yer almaya devam ediyor.

