İsmail Kartal teknik direktörlük teklifini kabul etmedi

Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından kulüp yönetimi, yeni hoca arayışında tecrübeli isimlere yöneldi.

İlk teklif, Türk futbolunun deneyimli teknik adamlarından İsmail Kartal’a gitti. Ancak Kartal, bu teklifi geri çevirdi.

Emre Belözoğlu veda etti

64 yaşındaki teknik direktörün Antalyaspor’a "Hayır" demesinin arkasında, Fenerbahçe’de yaşanabilecek olası gelişmeleri bekleme isteği olduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE'Yİ Mİ BEKLİYOR?

İsmail Kartal’ın Sarı - Lacivertli kulüpteki potansiyel görev değişikliklerine karşı hazırlıklı olduğu ve bu nedenle başka bir kulübe imza atmak istemediği belirtildi.

EROL BULUT GELECEK

Erol Bulut en ciddi aday olarak ön planada

İsmail Kartal’ın olumsuz yanıtının ardından Antalyaspor yönetimi, rotayı bir başka tecrübeli teknik adama çevirdi.

Gelen bilgilere göre, kulüp Erol Bulut ile temasa geçti.

Daha önce Fenerbahçe ve Gaziantep FK gibi takımlarda görev alan Bulut’un, Antalyaspor’un yeni teknik direktörü olması bekleniyor.