İsmail Kartal Fenerbahçe için geri adım attı

Fenerbahçe’de Mourinho’nun ayrılığı sonrası sık sık adı teknik direktörlük görevi için anılan İsmail Kartal istediğini alamadı.

KONUŞMAKTAN VAZGEÇTİ

Kartal’ın yerine Domenico Tedesco başa getirildi. Anlaşma sürecinde bazı isimlerin kendisine iftira attığını söyleyen İsmail Kartal, basın toplantısı yapmaktan vazgeçti.

TRT Spor’a konuşan İsmail Kartal, sözlerinin yanlış anlaşılabileceği ve Fenerbahçe’nin zarar görebileceğini dile getirdi.

İsmail Kartal daha önce şu açıklamayı yapmıştı: