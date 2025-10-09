İsmail Kartal bombası: İlk görüşme yapıldı bile

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından İsmail Kartal'ın adı gündeme gelmişti. Hatta Fenerbahçeli yöneticiler İsmail Kartal'la görüşme de yapmışlardı.

Ancak o dönemde başkan olan Ali Koç, Domenico Tedesco'da karar kılmıştı.

Ali Koç'un kongrede kaybetmesi ve başkanlığa Sadettin Saran'ın seçilmesinin ardından İsmail Kartal, yine Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer aldı.

SÜRPRİZ GELİŞME ORTAYA ÇIKTI

İsmail Kartal'la ilgili sürpriz bir gelişme ortaya çıktı.

Gazeteci Şifa Çiçek'in haberine göre; Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Antalyaspor gündemine İsmail Kartal'ı aldı. İsmail Kartal'la ilk görüşmenin yapıldığı da ileri sürüldü.

Antalyasporlu yöneticilerin teklif yaptıkları İsmail Kartal'ın cevabını bekledikleri belirtildi.

Antalyaspor, Süper Lig'de ilk 8 haftada 10 puan topladı. Kırmızı beyazlı takım son maçında Çaykur Rizespor'a 5-2 yenilmişti.