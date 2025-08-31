İrfan Can Kahveci'den Mourinho sorusuna olay cevap

Süper Lig’in 4. haftasında Gençlerbirliği’ne konuk olan Fenerbahçe rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan İrfan Can Kahveci kendisine yöneltilen Jose Mourinho sorusuna yanıt verdi.

“HOCALAR FUTBOLCULAR GİDER AMA ASLOLAN FENERBAHÇE’DİR”

"Mourinho ayrılığı sonrası gözler sana çevrildi. Neler söylersin?" sorusu üzerine konuşan İrfan Can Kahveci, "Ben kendimi hep hazır tuttum. Fenerbahçe için her zaman her şeyimi veririm. Hocalar, futbolcular gider ama aslolan Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe hiç vazgeçmez. Arkamızda olsunlar. Hocamız gitti. Ona da teşekkür ederiz. Her hocadan bir şeyler öğreniyoruz. Taraftar arkamızda olsun. Oyundan çıkarken taraftarlar ismimi bağırdı, çok duygulandım. Tüm oyuncularımızın arkasında dursunlar. Elimizden geleni yapacağız” sözlerini sarf etti.