İrfan Can Kahveci cephesinden gider gitmez Mourinho paylaşımı
Yayınlanma:
Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci'den bir paylaşım geldi. Kahveci, oğlu Can'ın kahkaha attığı anlara yer verdi.Sitemizi Haberler'de takip edin
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı.
İRFAN CAN KAHVECİ’NİN EŞİNDEN ‘KAHKAHALI’ PAYLAŞIM
Ayrılık kararı camiada olumlu karşılanırken İrfan Can Kahveci’nin eşi Gözde Kahveci’den sürpriz bir paylaşım geldi. Gözde Kahveci, Mourinho’nun ayrılık kararının açıklamasının hemen ardından oğlu Can Kahveci’nin kahkaha attığı anları paylaştı.
OYNATMAMASI ELEŞTİRİLERE NEDEN OLMUŞTU
Portekizli teknik adam, yerli futbolcular arasında en formda isim olarak gösterilen İrfan Can Kahveci’ye şans vermemesi nedeniyle eleştirilerin hedefindeydi.
6 MAÇTA SADECE 83 DAKİKA SAHADA KALDI
Bu sezon Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe’de 6 maça çıkan İrfan Can Kahveci sadece 83 dakika sahada kaldı.