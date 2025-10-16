2026 FIFA Dünya Kupası hayallerine veda eden Endonezya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Patrick Kluivert ile yollar resmen ayrıldı.

Hollandalı çalıştırıcının görev süresi, yalnızca 8 maçla sınırlı kaldı.

Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı

Endonezya Futbol Federasyonu (PSSI), yaptığı resmi açıklamada Kluivert ile anlaşmalı olarak yolların ayrıldığını duyurdu. Açıklamada, "PSSI ile milli takım teknik direktörü Patrick Kluivert, karşılıklı fesih mekanizmasıyla iş birliklerini erken sonlandırmayı resmen kabul etti" ifadelerine yer verildi.

IRAK MAÇI SONU OLDU

Endonezya, 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan ve Irak karşısında aldığı mağlubiyetlerle turnuvaya katılma şansını yitirdi. Bu sonuçlar, teknik ekipte değişiklik yapılmasının önünü açtı.

Patrick Kluivert büyük umutlarla Endonezya'ya gelmişti

SADECE 8 MAÇ SÜRDÜ

Kariyerinde daha önce Adana Demirspor’da 5 ay görev yapan Patrick Kluivert, Endonezya Milli Takımı’nın başında sadece 8 maçta görev alabildi.

Takımın başına büyük umutlarla getirilen Kluivert’in kısa süren görev süresi, futbol kamuoyunda sürpriz olarak değerlendirildi.