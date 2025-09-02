Inter Hakan Çalhanoğlu kararını verdi

Inter Hakan Çalhanoğlu kararını verdi
Yayınlanma:
İtalyan devi Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu UEFA Şampiyonlar Ligi listesine yazdı.

Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna katmak için uğraş verdiği Hakan Çalhanoğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSUNA ALINDI

İtalyan ekibi, 2025-2026 sezonu için UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunu bildirdi ve Hakan Çalhanoğlu da kadroda yer aldı.

Bu gelişme ile birlikte milli yıldızın Galatasaray'a transferi rafa kalkmış oldu.

HAKAN'IN INTER KARİYERİ

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 2021 yazında Milan’dan ayrılarak ezeli rakip Inter’e transfer oldu. Orta sahadaki oyun kurucu rolüyle kısa sürede takımın kilit isimlerinden biri haline gelen Çalhanoğlu, özellikle pas kalitesi, oyun görüşü ve duran toplardaki etkili vuruşlarıyla öne çıktı.

Inter formasıyla hem Serie A şampiyonluğu yaşayan hem de Şampiyonlar Ligi finali oynayan yıldız futbolcu, orta sahanın merkezinde liderlik rolü üstlendi.

Taraftarların büyük sevgisini kazanan Hakan Çalhanoğlu, istikrarlı performansıyla son yıllarda Avrupa’nın en değerli orta sahalarından biri olarak gösteriliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

