İngiltere'de Mourinho'yu yıkan haber

İngiltere'de Mourinho'yu yıkan haber
Yayınlanma:
İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, takımın başına Ange Postecoglou'yu getirdi. Jose Mourinho'nun adı İngiliz ekibiyle anılmıştı.

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ta Nuno Espirito Santo'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ange Postecoglou getirildi.

Kulübün açıklamasında, 60 yaşındaki Yunan asıllı Avustralyalı teknik adam Postecoglou ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Postecoglou, daha önce Brisbane Roar, Melbourne Victory, Avustralya Milli Takımı, Yokohama F. Marinos, Celtic ve son olarak Tottenham'ı çalıştırdı.

Brisbane Roar, Yokohama F. Marinos ve Celtic'te lig zaferleri yaşayan tecrübeli teknik direktör, Tottenham'ı UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıdı.

Nottingham Forest, bu sezon 3 haftası geride kalan Premier Lig'de 4 puan topladı ve 10. basamakta yer aldı.

JOSE MOURINHO OLMADI

Fenerbahçe'den ayrılan teknik direktör Jose Mourinho'nun adı, Nottingham Forest ile anılıyordu.

Ancak İngiliz ekibi kararını 60 yaşındaki teknik adamdan yana kullandı.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Spor
Takımı TFF 2. Lig'e düşünce Katar'a transfer oldu
Takımı TFF 2. Lig'e düşünce Katar'a transfer oldu
Beşiktaş'a müjde: 2 transfer hakkı kazandı
Beşiktaş'a müjde: 2 transfer hakkı kazandı