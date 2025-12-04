İlkin Aydın ayrılıyor mu? Şoke eden iddia

Galatasaray Daikin'de kaptan İlkin Aydın'la henüz yeni sözleşme imzalanmaması üzerine çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İlkin Aydın'ın sözleşmesi mayıs ayında sona eriyor. Voleybolda takımlar hem iç, hem de dış transferde sözleşmeleri erken yapıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncu ile sezon başlar başlamaz yeni sözleşme imzalanıyor. Dış transferler de çok önceden gerçekleştiriliyor.

Galatasaray da 2023'ün aralık ayında İlkin Aydın'ın 2024'ün mayıs ayında bitecek olan sözleşmesini 2 yıllığına uzatmıştı.

Ancak sözleşmesinin bitmesine aylar kalmasına rağmen bu kez İlkin Aydın'da yeni sözleşme için gelişme olmaması "Ayrılıyor mu?" sorusunu da beraberinde getirdi.

"GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR" İDDİASI

Galatasaray'da İlkin Aydın'ın yanı sıra Eylül Akarçeşme Yatgın'la da sözleşme uzatmak için görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Bu da anlaşma sağlanamadığı için görüşmelerin devam ettiği kuşkusunu beraberinde getirdi.

Gazeteci Can Bedel, gelişmelerle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bedel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray Daikin hem İlkin Aydın'ı hem de Eylül Akarçeşme Yatgın'ı takımda tutmak istiyor ve sözleşme uzatmak için de görüşmeler sürüyor. Oyuncuların da şu anda önceliği Galatasaray'da kalmak yönünde. Farklı bir gelişme olursa da yazarız. Şu an durumlar bu şekilde.

Diğer taraftan Galatasaray'la 2 yıllık sözleşmesi olan Myriam Sylla noktasında neden ayrılacak gibi bir hava oluşmuş onu da anlamadım. Sylla'nın kapalı kontratı var ve onun dışında da Galatasaray'da şu an gayet mutlu."