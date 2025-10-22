İlkay Gündoğan'ın son durumu açıklandı

Yayınlanma:
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, İlkay Gündoğan'ın sakatlığına dair konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, Bodo/Glimt’i konuk edecek. Rams Park’ta oynanacak mücadeleyi Michael Oliver yönetecek.

Karşılaşmanın başlamasına artık az bir zaman kalırken Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

2024/11/07/hbgs.jpg

“ÇOK CİDDİ BİR ŞEKİLDE HAZIRLANMAMIZ GEREKİYOR”

Bodo/Glimt’e dair konuşan Okan Buruk, "Tabii ki bir önceki maçta Liverpool maçında aldığımız 3 puan, burada hayal kuruyoruz. Bütün takımların ilk amacı ilk 8'de, 16'da, 24'te olmak. Bizim de amacımız bu. Kritik bir maça çıkıyoruz. Kazanmak bize büyük bir avantaj getirecek. Liverpool maçındaki 3 puanı anlamlı kılmamız için kazanmamız gerekiyor. Rakibimiz iyi bir takım. Kendi liginde de başarılı. Çok anlatmaya gerek yok, önemsememiz gereken bir takım. Çok ciddi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor” dedi.

thumbs-b-c-e8a9f29c70e273392b31eaf203f4aa51.jpg

“ARKA ADALESİNDE BİR ZORLANMA OLDU”

İlkay Gündoğan’ın sakatlığına dair son durumu da aktaran Okan Buruk, "Son maça göre 5 değişikliğimiz var. İlkay'ın dün bir sakatlığı oldu. O bizi üzdü. Arka adalesinde bir zorlanma oldu. O yüzden yok. Durumu önümüzdeki günlerde netleşecek. Singo'nun sakatlığı var. Onun dışında tüm oyuncularımız hazır. Kendi sahamızda, taraftarımızla gücümüzü birleştirip kazanmamamız için bir neden yok. O yüzden kazanmaya odaklıyız” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

