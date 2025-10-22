İlkay Gündoğan'ın son durumu açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, Bodo/Glimt’i konuk edecek. Rams Park’ta oynanacak mücadeleyi Michael Oliver yönetecek.

Karşılaşmanın başlamasına artık az bir zaman kalırken Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

“ÇOK CİDDİ BİR ŞEKİLDE HAZIRLANMAMIZ GEREKİYOR”

Bodo/Glimt’e dair konuşan Okan Buruk, "Tabii ki bir önceki maçta Liverpool maçında aldığımız 3 puan, burada hayal kuruyoruz. Bütün takımların ilk amacı ilk 8'de, 16'da, 24'te olmak. Bizim de amacımız bu. Kritik bir maça çıkıyoruz. Kazanmak bize büyük bir avantaj getirecek. Liverpool maçındaki 3 puanı anlamlı kılmamız için kazanmamız gerekiyor. Rakibimiz iyi bir takım. Kendi liginde de başarılı. Çok anlatmaya gerek yok, önemsememiz gereken bir takım. Çok ciddi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor” dedi.

“ARKA ADALESİNDE BİR ZORLANMA OLDU”

İlkay Gündoğan’ın sakatlığına dair son durumu da aktaran Okan Buruk, "Son maça göre 5 değişikliğimiz var. İlkay'ın dün bir sakatlığı oldu. O bizi üzdü. Arka adalesinde bir zorlanma oldu. O yüzden yok. Durumu önümüzdeki günlerde netleşecek. Singo'nun sakatlığı var. Onun dışında tüm oyuncularımız hazır. Kendi sahamızda, taraftarımızla gücümüzü birleştirip kazanmamamız için bir neden yok. O yüzden kazanmaya odaklıyız” sözlerini sarf etti.