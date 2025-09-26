Icardi attı: Galatasaray tek golle kazandı

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıktı.

Mücadele, sarı-kırmızılıların 1-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.

Galatasaray'da sakatlık: Maça devam edemedi

GALİBİYET GOLÜ ICARDI'DEN

Maçtaki tek gol, 23. dakikada Mauro Icardi'den geldi.

GALATASARAY'DAN 7'DE 7!

Bu sonuçla Galatasaray, Süper Lig'de 7'de 7 yaptı ve puanını 21'e yükseltti.

Alanyaspor ise 9 puanla 8. sırada kaldı.

REKOR KIRDI

Galatasaray, lig tarihinde ilk kez ilk 7 maçını kazanarak kendi rekorunu kırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada orta alanda aldığı topla ceza sahasına giren Maestro'nun kaleyi çaprazdan gördüğü noktadan şutunda, top direğin sağından dışarı çıktı.

21. dakikada Eren Elmalı'nın içeriye gönderdiği topa arka direkte Sara kafayla vurdu. Ertuğrul Taşkıran'dan dönen topu Makouta kornere çıkardı.

23. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Singo'nun yerden ön direğe çıkardığı topu, Icardi topuğuyla ağlarla buluşturdu: 0-1

27. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Maestro, orta alanda kazandığı topu, Galatasaray defansı arkasına sarkan Ogundu ile buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ogundu'nun vuruşunda, Uğurcan Çakır topu çıkardı.

37. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta İbrahim Kaya, rakip ceza sahasına girerek şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen ve Hwang'ın tamamlamak istediği topu savunma uzaklaştırdı.