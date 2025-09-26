Galatasaray'da sakatlık: Maça devam edemedi

Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Lucas Torreira, maça devam edemedi.

Galatasaray, Süper Lig'de Alanyaspor'a konuk oluyor.

LUCAS TORREIRA SAKATLANDI

Sarı-kırmızılı ekipte Lucas Torreira, ilk yarının son anlarında sakatlık yaşadı.

Torreira, yaşadığı sakatlık sonrası ikinci yarıda maça çıkmadı.

Tecrübeli oyuncunun yerine Mario Lemina oyuna dahil oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada orta alanda aldığı topla ceza sahasına giren Maestro'nun kaleyi çaprazdan gördüğü noktadan şutunda, top direğin sağından dışarı çıktı.

21. dakikada Eren Elmalı'nın içeriye gönderdiği topa arka direkte Sara kafayla vurdu. Ertuğrul Taşkıran'dan dönen topu Makouta kornere çıkardı.

23. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Singo'nun yerden ön direğe çıkardığı topu, Icardi topuğuyla ağlarla buluşturdu: 0-1

27. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Maestro, orta alanda kazandığı topu, Galatasaray defansı arkasına sarkan Ogundu ile buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ogundu'nun vuruşunda, Uğurcan Çakır topu çıkardı.

37. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta İbrahim Kaya, rakip ceza sahasına girerek şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen ve Hwang'ın tamamlamak istediği topu savunma uzaklaştırdı.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

