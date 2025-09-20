İbrahim Üzülmez Iğdır FK'nın başına geçti

TFF 1. Lig takımı Iğdır FK'nın yeni hocası belli oldu.

Bir hafta önce Çağdaş Çavuş'la yollarını ayıran yeşil beyazlı kulüp, yerine İbrahim Üzülmez'i getirdi.

Beşiktaş'ta yıllarca forma giyen İbrahim Üzülmez, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe başlamıştı.

İbrahim Üzülmez, Eyüpspor, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Bursaspor, Çaykur Rizespor, Elazığspor ve Gaziantepspor takımlarında görev yapmıştı.

Iğdır FK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Hoş Geldin İbrahim Üzülmez! Kulübümüz teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine ve ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."