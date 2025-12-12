İbrahim Turgut'tan futbolculara moral ziyareti

Süper Lig’in 16. haftasında yarın sahasında Eyüpspor’u konuk edecek olan Çaykur Rizespor, maç hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri’nde, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen son antrenmanda, Kulüp Başkanı İbrahim Turgut ve taraftarlar yeşil-mavili ekibe moral ziyaretinde bulundu.

Teknik direktör Recep Uçar’a çiçek takdim eden taraftarlar takıma destek olurken, başkan Turgut oyunculara hitaben birlik ve beraberlik mesajı verdi.

BAŞKAN TURGUT: RİZE BİR HİS TAKIMIDIR

Ziyaret sırasında konuşan Başkan İbrahim Turgut, “Çok kıymetli hocamızla beraber çok kıymetli bütün arkadaşlarımızla beraber bu armaya gönül verenlere Rizespor’u sevenlere daha güzel sonular alıp daha büyük mutluluklar yaşatmayı diliyoruz. Biz her zaman biriz, beraberiz. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Hep beraber daha başarılı ve mutlu olacağız. Biz sizi seviyoruz. Hocamızı çok seviyoruz. Size güveniyoruz. Rize bir his takımıdır” diye konuştu.

Taraftar grubu adına konuşan Ali Yılmazoğlu ise “Hocam şehrimize tekrar hoş geldiniz. Bizler sizlere çok güveniyoruz. Biz arma sevdalıları olarak bir anlayışımız var. Birlik ve beraberlik, ölümden başka her şeyi yener. Biz bir olacağız, beraber olacağız” şeklinde konuştu.