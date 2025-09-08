''How To Trail Run'' 10 yaşında

Türkiye’de patika ve yol koşusunun gelişimine öncülük eden Salomon, “How To Trail Run” (HTTR) organizasyonunun 10. sezonunu başlatıyor. Geleneksel hale gelen HTTR sezon açılış etkinliği yine İstanbul’un en özel parkurlarından biri olan Kınalıada’da 14 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

KOŞUDA 10. YIL

Her seviyeden katılımcıya açık olan “How To Trail Run”, bugüne kadar binlerce koşucuyu doğayla buluşturdu. Türkiye’nin uzun soluklu tek koşu grubu olan How To Trail Run, 10. yılında olmasıyla birlikte Türkiye’de koşu kültürünü yaygınlaştırmadaki rolünü bir kez daha vurgulayacak.

SEZON AÇILIŞI KINALIADA’DA

Sezonun ilk etkinliğinde katılımcılar, 5 km ve 10 km’lik parkurlarda koşu deneyimi yaşayacak. 14 Eylül Pazar günü doğa ile iç içe geçen bu koşunun ardından, katılımcılar için keyifli bir kahvaltı, sürpriz hediyeli yarışmalar ve sosyal paylaşım ortamı da hazırlanacak.

HTTR UYGULAMASI ÜZERİNDEN SINIRLI KATILIM

Katılımcı sayısı sınırlı tutulan sezon açılış etkinliğinin yanı sıra sezon boyunca her hafta sonu yol ve patika koşularını sürdüren gruba katılanlardan profesyonel koşucu olma şartı aranmayıp How to Trail Run uygulaması üzerinden ücretsiz kayıt alınıyor. Her koşuda uygulama üzerinden puan biriktirip, bu puanları Salomon mağazalarındaki alışverişlerinde kullanabiliyor. Güncel program, parkur detayları ve kayıt bilgileri, farklı etkinlikler için HTTR üyelerine özel kampanya kodları da kullanıcılara bildirimlerle iletiliyor.

ATİLLA KUDUOĞLU: HOW TO TRAIL RUN’IN ARTIK BİR MARKA DEĞERİ VAR

Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, “How To Trail Run”ın 10. yılı vesilesiyle organizasyonun gelişimi ve Türkiye’deki koşu kültürüne katkıları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kuduoğlu, “Salomon koşu ailesi olarak, aile diyorum çünkü bu kadar uzun soluklu tek koşu grubu olmanın gururunu yaşıyoruz. ‘’How To Trail Run’’ın 10. senesine girmekten de o derece gururluyuz” dedi.

Atilla Kuduoğlu, Türkiye’de koşunun 10 yılda kaydettiği gelişimi de şu sözlerle anlattı:

“İlk başladığımız yıllarda Türkiye’de koşu etkinlikleri hem sayıca çok az, hem de ilgi gören bir alan değildi. Bugün geldiğimiz noktada ise büyük şehirler kadar kırsallarda da birçok koşu grubu oluştu. İnsanlar koşuyu spor kadar bir sosyalleşme aktivitesi olarak görüyor. Amatör olarak başlayan birçok sporcu, artık uluslararası ultra trail yarışlarında dereceler alıyor.”

Sürdürülebilirliğin en önemli kriterlerinden biri olduğuna dikkat çeken Kuduoğlu, düzenli olarak artan katılımcı sayısının da doğru bir yolda olduklarını gösterdiğini belirterek, “On yıl boyunca her hafta sonu bir araya gelen ve en az üç yüz kişinin katıldığı koşularımız, artarak devam ediyor. Takım koçlarımız Faruk Kar ve Aykut Çelikbaş, alanlarında birçok başarıya imza atmış, Türkiye’nin en prestijli eğitmenlerinden.

Etkinliğimizin amacı bulunduğu yeri korumak değil, her zaman daha fazla katkı sağlayabileceği yenilikler getirmektir. Bu amaç doğrultusunda gerek takım koçlarımız, gerek ekip arkadaşlarımız ciddi çalışmalar yapıyor” diye konuştu.

HTTR uygulamasının organizasyona kattığı değere de vurgu yapan Kuduoğlu, “How To Trail Run’ın artık bir marka değeri var ve yerli yazılımcılar ile geliştirdiğimiz HTTR uygulaması ile bu aileyi bir arada tutmaya da özen gösteriyoruz. Gerçekleşen etkinlikler, parkurlar, kilometreler, koşucuların her katılımında topladığı ve Salomon mağazalarında kullanabileceği puanlar, yine kullanıcılara özel sürpriz kampanyalar, çekilişler, hediyeler uygulamayı kullananlar arasında bağımızı da kuvvetlendiriyor.

Daha çok uzun yıllar bu birlikteliği sürdürmeyi, başarılı sporcular yetiştirmeyi gerek patika gerek şehir içi yol koşuları ile parkurlarımızı çeşitlendirmeyi, Salomon’un da bu alanda sürekli geliştirdiği teknoloji ile ürün gamını artırmasının da katkısıyla ilerlemeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

SALOMON HAKKINDA

1947 yılında Fransa’nın Annecy kentinde kış sporları markası olarak kurulan Salomon, outdoor sporları ve koşu alanında dünyanın önde gelen markalarından biridir. Bu yıl Salomon Kapadokya Ultra Trail’in de 10. yılını kutlayacak olan öncü marka, Gökçeada Ultra Trail’in yanı sıra yol koşusu olan Çeşme Maratonu’nun da ana sponsorudur.

Yol, patika ve her iki zeminde de kullanıma uygun üretilen özel taban teknolojili ürünleri ile öne çıkan Salomon, “How To Trail Run” grubu ile Türkiye’de daha geniş kitlelere ulaşmayı, bu yolculuğu daha uzun yıllar sürdürmeyi hedeflemektedir.