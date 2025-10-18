Haydi Türkiye: Cimnastikte Dünya Şampiyonası başlıyor

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası, yarın Endonezya’da başlayacak.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'ta düzenlenecek şampiyona 19 Ekim'de başlayıp 25 Ekim'de sona erecek.

Şampiyonada ülkemizi temsil edecek sporcularımız, dünyanın en iyi cimnastikçilerinin arasında madalya mücadelesi yapacak.

Kadınlar yer, atlama masası, denge ve asimetrik paralel, erkekler ise yer, atlama masası, halka, barfiks, kulplu beygir ve paralel bar aletlerinde madalya kazanmak için serilerini sunacak.

10 SPORCUMUZ MADALYA PEŞİNDE

Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek sporcularımızın isimleri şöyle:

Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Antalya'da başladı

Kadınlar:

Nazlı Savranbaşı

Bilge Tarhan

Bengisu Yıldız

Ceren Biner

Erkekler:

Ferhat Arıcan

Adem Asil

Mehmet Ayberk Koşak

Mert Efe Kılıçer

Emirhan Kartın

Altan Doğan