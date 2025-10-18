Haydi Türkiye: Cimnastikte Dünya Şampiyonası başlıyor

Haydi Türkiye: Cimnastikte Dünya Şampiyonası başlıyor
Yayınlanma:
Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası, yarın Endonezya’da başlayacak. Şampiyonada Türkiye'yi 10 sporcu temsil edecek.

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası, yarın Endonezya’da başlayacak.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'ta düzenlenecek şampiyona 19 Ekim'de başlayıp 25 Ekim'de sona erecek.

Şampiyonada ülkemizi temsil edecek sporcularımız, dünyanın en iyi cimnastikçilerinin arasında madalya mücadelesi yapacak.

Kadınlar yer, atlama masası, denge ve asimetrik paralel, erkekler ise yer, atlama masası, halka, barfiks, kulplu beygir ve paralel bar aletlerinde madalya kazanmak için serilerini sunacak.

10 SPORCUMUZ MADALYA PEŞİNDE

Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek sporcularımızın isimleri şöyle:

Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Antalya'da başladıArtistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Antalya'da başladı

Kadınlar:

Nazlı Savranbaşı
Bilge Tarhan
Bengisu Yıldız
Ceren Biner

Erkekler:

Ferhat Arıcan
Adem Asil
Mehmet Ayberk Koşak
Mert Efe Kılıçer
Emirhan Kartın
Altan Doğan

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Spor
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert cevap: Beni ima edenler şerefsizdir
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert cevap: Beni ima edenler şerefsizdir
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda kavga çıktı: Aziz Yıldırım çıldırdı
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda kavga çıktı: Aziz Yıldırım çıldırdı