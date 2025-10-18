Haydi Türkiye: Cimnastikte Dünya Şampiyonası başlıyor
Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası, yarın Endonezya’da başlayacak.
Endonezya'nın başkenti Cakarta'ta düzenlenecek şampiyona 19 Ekim'de başlayıp 25 Ekim'de sona erecek.
Şampiyonada ülkemizi temsil edecek sporcularımız, dünyanın en iyi cimnastikçilerinin arasında madalya mücadelesi yapacak.
Kadınlar yer, atlama masası, denge ve asimetrik paralel, erkekler ise yer, atlama masası, halka, barfiks, kulplu beygir ve paralel bar aletlerinde madalya kazanmak için serilerini sunacak.
10 SPORCUMUZ MADALYA PEŞİNDE
Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek sporcularımızın isimleri şöyle:
Kadınlar:
Nazlı Savranbaşı
Bilge Tarhan
Bengisu Yıldız
Ceren Biner
Erkekler:
Ferhat Arıcan
Adem Asil
Mehmet Ayberk Koşak
Mert Efe Kılıçer
Emirhan Kartın
Altan Doğan