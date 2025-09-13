Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Antalya'da başladı. Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın açılışında, Türkiye'de cimnastiğin her yıl önemli gelişme kaydettiğini söyledi.

Antalya'nın da cimnastik kenti haline geldiğini dile getiren Çelen, cimnastik alanında önemli organizasyonların Antalya'da yapıldığını belirtti.

Kentin kamp merkezi olarak da dünyadan çok sayıda sporcuyu ağırladığını ifade eden Çelen, Antalya'da hayata geçirdikleri organizasyonların ileriki günlerde daha da artacağını bildirerek, sporculara başarılar diledi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da Gençlik ve Spor Bakanlığı ve federasyonun çalışmalarıyla cimnastiğin Türkiye'de en gözde branşlardan biri haline geldiğini söyledi.

Konuşmaların ardından sporcuların mücadelesi başladı. Şampiyonaya büyük, genç ve yıldız kategorilerinde 55'i kadın 135 sporcu katıldı.

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası için seçme niteliği olan organizasyonda erkek sporcular; yer aleti, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfiks, kadın sporcular ise asimetrik paralel, atlama masası, denge ve yer aletinde Türkiye'nin en iyisi olmak için yarışacak.

Şampiyona, yarın sona erecek.