Harikasınız Filenin Sultanları: Japonya'yı devirip finale yükseldik
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nın yarı finalinde Japonya takımı ile Tayland’ın Bangkok kentindeki Huamark Kapalı Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.
FİNALDEYİZ!
Ay yıldızlılar, mücadeleyi 3-1 kazanmayı başardı ve finale yükseldi.
Japonya, maçın ilk setini 25-16 kazandı ve sette 1-0 öne geçti.
Filenin Sultanları ikinci seti 25-17 ve üçüncü seti de 25-18'le geçerek durumu 2-1'e getirdi.
Kıran kırana geçen son sette Türkiye, Japonya'yı 27-25 mağlup etmeyi başardı ve 3-1'lik skorla finale yükseldi.
TARİHTE İLK KEZ!
Bu sonuçla A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez finale yükselmeyi başardı.
TURNUVADA HİÇ YENİLGİSİ YOK!
Türkiye, Dünya Şampiyonası'nda hiç mağlup olmadı.
Sultanlar, sırasıyla İspanya, Bulgaristan, Kanada, Slovenya, ABD ve son olarak Japonya'yı devirdi.
Salon: Huamark
Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Noemi Rene Karina (Arjantin)
Japonya: Ishikawa, Airi, Wada, Yoshino, Shimamura, Seki (Kojima, Yamada, Tsukasa, Iwasawa, Araki, Kitamado, Akimoto)
Türkiye: Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Gizem Örge, Elif Şahin, Yaprak Erkek, Hande Baladın)
Setler: 25-16, 17-25, 18-25, 25-27
Süre: 96 dakika