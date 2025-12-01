Harikasın Ecem Güzel: Portekiz'de birinci oldu

Yayınlanma:
Milli yelkenci Ecem Güzel, Portekiz Grand Prix'de birinci oldu.

Milli yelkenci Ecem Güzel, 8. Portekiz Grand Prix'nin ilk etabında ILCA 6 kadınlar sınıfında zafer kazandı.

Türkiye Yelken Federasyonu'nun açıklamasına göre Vilamoura'daki organizasyonda, 3 disiplinde 182 sporcu yarıştı.

ECEM GÜZEL'İN BAŞARISI

Milli sporcu Ecem Güzel, ILCA 6 kadınlar kategorisinde podyumun ilk basamağında yer aldı.

whatsapp-image-2025-12-01-at-13-35-11.jpeg

ILCA 7 sınıfındaki yarışları Yiğit Yalçın Çıtak 5, Umut Eyriparmak 18., Berkay Abay 26., Kutsal Güneş Kurnaz ise 67. sırada tamamladı.

Ayrıca ILCA 6 kadınlarda Duru Alpkökin 28., ILCA 6 erkeklerde ise Ali Poyraz Özdemir 6. ve Asilkan Öğüt 40. oldu.

ECEM GÜZEL KİMDİR?

Ecem Güzel, 23 Şubat 1995 tarihinde doğdu. Türk yelkencidir. Laser Radial sınıfında yarışan Güzel, Galatasaray Yelken takımının sporcusu.

Güzel, 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ülkesi adına yarışmıştı.

Marmara Üniversitesi'nde spor yönetimi öğrencisi olan Güzel'in annesi Alev Özdinçer de yelken hakemi.

Kaynak:Haber Merkezi/AA

