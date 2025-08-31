Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı

Tayland'ta düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın yıldızı Hande Baladın'a ülkede büyük ilgi gösteriliyor.

Her antrenmana ve maça geliş gidişlerinde hayranlarının hücumuna uğrayan Hande Baladın, imza dağıtıyor, bol bol da fotoğraf çektiriyor.

Ancak bu kez hayranları inanılmaz bir olaya imza attı.

Hande Baladın'ın 1 Eylül'de doğum günü olduğu öğrenen hayranları, bir AVM'nin önündeki reklam panosunu kiralayarak, Hande Baladın'ın görüntülerini yayınlamaya başladılar.

Binlerce Taylandlı videoyu izlerken, görüntüler kısa sürede viral oldu.

Taylandlıların milli takımımıza büyük ilgi gösterdiği, özellikle de Hande Baladın'a sevgi gösterilerinde bulundukları belirtildi.

Hande'nin de ilgiden ve son pano kiralanmasından dolayı şaşkın olduğu ifade edildi.