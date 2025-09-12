Hamza Akman Süper Lig'e veda etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, transferin son günlerinde kadrosunu genç bir yetenekle güçlendirdi. Eyüpspor forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Hamza Akman, sezon sonuna kadar kiralık olarak Pendikspor’a katıldı.

Pendikspor, transferi sosyal medya hesabından duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hoş geldin Hamza Akman!

Pendikspor’umuz, Eyüpspor’dan Hamza Akman ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Pendikspor formasıyla başarılar Hamza.

GALATASARAY'DAN AVRUPA'YA

Hamza Akman, futbol kariyerine Galatasaray altyapısında başladı. Ardından Danimarka’nın Sönderjyske kulübüne transfer olan genç oyuncu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Eyüpspor’a katıldı.

SÜPER LİG'E VEDA ETTİ

Süper Lig'de Eyüpspor formasıyla 10 karşılaşmada görev alan Akman, Pendikspor’da daha fazla süre bulmayı hedefliyor.

Pendikspor, genç ve potansiyelli oyunculara yatırım yaparak kadro derinliğini artırmayı sürdürüyor. Hamza Akman transferi, kulübün uzun vadeli planları açısından dikkat çekici bir hamle olarak tarihe geçti.