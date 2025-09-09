Hamit Altıntop Milli takımdaki problemi açıkladı

Hamit Altıntop, Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ın İspanya'ya 6-0 kaybetmesinin ardından Hürriyet'te bir yazı kaleme aldı.

''KOLEJ HAVASINDAN ÇIKILMALI''

Milli takımın 'Kolej havasından' çıkması gerektiğini belirten Altıntop, ''Dört yıl önce başladığımız A Milli Takım projesi, son iki maça kadar gayet olumlu bir şekilde ilerledi. Son dönemde yaşanan sonuçlar, uzun bir iyi süreçten sonra doğal bir rahatlama sinyali olarak görülebilir. İspanya galibiyetinin sürpriz olacağını biliyorduk; ancak burada asıl önemli olan skor değil, sahadaki görüntüdür.

Türk sporcusunun ve takımlarımızın aynı şablona düşmesi, doğru tespitler ve geri bildirimlerle aşılabilecek bir konudur. Burada sorumlu arkadaşların devreye girmesi, çözüm üretmesi ve yapıcı bir yaklaşım sergilemesi kritik öneme sahiptir

Bu seviyede artık bir “kolej havası”ndan çıkıp, daha ciddi, daha konsantre ve alçakgönüllü bir yaklaşıma ihtiyaç vardır.

Çünkü bu seviyede başarı, sadece yetenekle değil, disiplin ve sorumluluk bilinciyle mümkün olur'' ifadelerini kullandı.

''KARAMSARLIĞA GEREK YOK''

Karamsarlığa gerek olmadığını ve bu dönemi avantaja çevirmenin mümkün olduğunu aktaran Altıntop, ''Vincenzo elbette sorgulanacaktır; fakat bu süreçte takıma kattığı emek ve katkıları göz ardı etmeden, daha geniş bir çerçevede değerlendirme yapmak çok daha sağlıklı olacaktır. Bu takımı hem sahada hem de yönetim tarafında yakından bilen biri olarak söylüyorum: karamsarlığa gerek yok; doğru analiz ve doğru adımlarla bu dönemi avantaja çevirmek elimizde.

Ben inanıyorum ki bu takım, birlik ve kararlılıkla yoluna çok daha güçlü devam edecektir.'' şeklinde görüş bildirdi.