Hakan Çalhanoğlu'nun maçı şifresiz kanalda: Çeyrek finalistler belli oluyor

İtalya Kupası’nda son 16 turu yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Sekiz maç sonunda çeyrek finalistler belli olacak. Futbolseverler, Atalanta-Genoa, Napoli-Cagliari ve milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun forma giydiği Inter-Venezia mücadelelerini TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak takip edebilecek.

Atalanta – Genoa:

Çarşamba günü saat 17.00’de başlayacak mücadelede iki takım da ligde beklentilerin uzağında bir performans sergiliyor. Çeyrek finale çıkacak ekip TRT Spor farkıyla canlı yayınla belli olacak.

Napoli – Cagliari:

Saat 20.00’de oynanacak karşılaşmada Serie A’da zirvenin ortağı Napoli, geçtiğimiz yıl bu turda Lazio’ya elenmenin ardından benzer bir sürpriz yaşamak istemiyor. Bu sezon ligde Cagliari’yi 1-0 mağlup eden Napoli, kupada yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Inter – Venezia:

Günün son mücadelesi saat 23.00’te başlayacak. Kupayı 9 kez müzesine götüren Inter, iki yıllık hasreti bitirmek istiyor. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun da forma giyeceği Milano ekibi, Serie B temsilcisi Venezia karşısında favori. Ancak önceki turda Serie A ekibi Verona’yı saf dışı bırakan Venezia, son 16’daki tek Serie B takımı olarak sürpriz peşinde.