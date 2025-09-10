Hakan Çalhanoğlu transferinde göstermelik hamle

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Hakan Çalhanoğlu ve Galatasaray ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hakan Çalhanoğlu, sarı-kırmızılı formayı giymeden gündemden düşmüyor.
Kontraspor YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Galatasaray’ın bu transferde yeterince istekli olmadığını savundu.

GÖSTERMELİK HAMLE

Kahveci, Galatasaray’ın transfer bütçesini hatırlatarak Sarı Kırmızılıların göstermelik bir hamlede bulunduğunu iddia etti ve şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray, Osimhen’e 75 milyon Euro verdi.
Wilfried Singo’ya 30 milyon Euro, Uğurcan Çakır’a 30 milyon Euro verdi. Hakan Çalhanoğlu’nu çok isteseydi, 30 milyon Euro verip alırdı.
Çünkü Singo ve Uğurcan daha yokken Hakan konuşuluyordu.

Bu açıklama, Galatasaray’ın transfer önceliklerini sorgulayan bir bakış açısı sunarken, taraftarın beklentilerinin karşılanmadığına dair eleştirileri de beraberinde getirdi.

DURSUN ÖZBEK VE YÖNETİMİ GEÇ KALDI

Kahveci, transferin son gününde yapılan Dursun Özbek ve yönetiminin girişimini ise “göstermelik” olarak nitelendirdi:

Sen son gün Hakan’ı alamazsın.
Son gün sana Hakan’ı verirler mi?
Vermezler.
Olay bence taraftara ‘Biz Hakan’ı istedik’ göstermesiydi.

Bu sözler, kulübün transfer stratejisine dair ciddi bir eleştiri olarak öne çıkarken, Hakan’ın Galatasaray’a olan ilgisinin de altını çizdi.

2023/10/21/nihat-kahvecinin-kopegini-parcaladilar-1.jpg
Nihat Kahveci Hakan Çalhanoğlu'nun bir gün Galatasaray'a geleceğini söyledi

Hakan Çalhanoğlu’nun kalitesine vurgu yapan Kahveci, oyuncunun Türkiye’ye döndüğünde Galatasaray’a geleceğine inandığını belirtti:

Galatasaray’a da Fenerbahçe’ye de gitse, ikisinde de ilk 11’de oynayacak oyuncu, tartışılmaz. Ancak bu işleri çok uzatıyoruz. Ama bir gün Galatasaray’a gelecek.

Hakan Çalhanoğlu’nun adı yaz boyunca Galatasaray’la anıldı, hatta Fenerbahçe’ye transfer olacağı yönünde iddialar da gündeme geldi.
Ancak yüksek bonservis bedeli ve Avrupa’daki kariyerine devam etme isteği, transferin gerçekleşmemesinde etkili oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

