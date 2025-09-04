Hagi Süper Lig'de: İmzalar atıldı

Hagi Süper Lig'de: İmzalar atıldı
Galatasaray'ın efsane futbolcusu Hagi'nin oğlu Ianis Hagi Alanyaspor'la anlaştı. İmza törenine George Hagi de geldi.

Süper Lig’de milli araya Beşiktaş galibiyetiyle moralli giren Alanyaspor, transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birine imza attı.
Turuncu-yeşilli ekip, Glasgow Rangers ile yollarını ayıran Rumen yıldız Ianis Hagi’yi kadrosuna kattı.

Alanyaspor, 26 yaşındaki hücum oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalarken, imza törenine Rumen futbolunun efsane ismi ve Ianis’in babası Gheorghe Hagi de katıldı. Tören, hem sportif hem de sembolik anlamda büyük ilgi gördü.

hagi1.jpg
Hagi'nin imza törenine babası da katıldı

Hagi, Rangers formasıyla 130 maçta 20 gol, 28 asist yaptı.

Geçen sezon: 32 maçta 5 gol, 7 asist

Romanya Milli Takımı: 47 maç, 6 gol

Daha önce Fiorentina (İtalya) ve Genk (Belçika) formaları giydi.

Ana pozisyonu 10 numara olsa da sağ kanatta da görev yapabiliyor.

Teknik direktörün hücum hattında çeşitliliği artırmak istediği bu dönemde, Hagi’nin hem tecrübesi hem de çok yönlülüğü Alanyaspor’un oyun planına önemli katkı sağlayacak.
Taraftarlar bu flaş transferi büyük bir coşkuyla karşıladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

