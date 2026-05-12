Hacıosmanoğlu'ndan hakemlerle ilgili şaşkınlık yaratan açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, AA'da gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemler ile ilgili yaptığı yorum şaşkınlık yarattı.

''AVRUPA'NIN EN AZ HATA YAPAN HAKEMLERİ BİZDE''

Her kulübün ve otorilerin eleştirdiği ve Dünya Kupası'na hiçbir hakemin gidememesine rağmen Hacıosmanoğlu, "Yabancı hakem bir sefere mahsustu. Kendi hakemlerimizi korumak için yaptık. Avrupa'nın en az hata yapan hakemleri bizde. Yabancı hakeme niye ihtiyacımız olsun ki." ifadelerini kullandı.

Bu yorum sosyal medyada şaşkınlıkla karşılandı.

''FUTBOLUN KARIN AĞRISI''

Hakem şikayetleri ile ilgili konuşmasına devam eden TFF Başkanı, "Futbolun karın ağrısı. Çok üzerinde konuşulacak bir konu. İnsanlar ne istediğine karar vermeli. Herkesin kendine istediği ortamda, herkes 'kaos' kelimesini kullanıyor. Adil olan, hak edileni istemektir. Hakemler futbolun en sıcak karnı. Yıllardır söylüyorum; varlıklarını oturdukları makama borçlu olanlar, makamdan kalkınca hiç oldukları için makam onlar için önemli." yorumunu yaptı.

''GİDEMEZLERSE FATURAYI BANA KESERSİNİZ''

2030 FIFA Dünya Kupası'na Türk hakemlerinin katılmasını beklediğini söyleyen Hacıosmanoğlu, "Süleyman Demirel'in bir sözü vardı, "Benzin vardı da biz mi içtik' diye. Hakemler travmaya uğradı. Bir tane elit hakem var, Halil Umut Meler. Onun da tasvip etmediğimiz nahoş olmayan olaydan ötürü dengesi bozuldu, yeni toparlandı kendine geldi. Bir tane hakemimiz var, onun da o olaylardan dolayı dengesi bozuldu, yeni kendine geldi. Şampiyonlar Ligi finalini yönetecek hakem, Dünya Kupası'nda yok. Türk hakem neden yok, faturasını kimse bana kesemez.

Bizim genç hakemlerimiz, kadın hakemlerimiz Avrupa'da nasıl maçlar alıyorlar. Sıradaki Avrupa Şampiyonası ve ondan sonraki Dünya Kupası'na kaç tane hakemimiz gidecek göreceksiniz. FIFA hakemi yapacağız, 2 sene profesyonel liglerde hakemlik yapması lazım, yok. Biz gençleştirme operasyonu yaptık. MHK başkanı kabul etmezler, göndermeyelim dedi. Ben dedim gönder kabul ederler.

'Biz devrim yapacağız' dedim, rica ettim, kabul ettiler. Bu hakemler yetişti, elit hakem olacaklar. Normalde 4 senede elit hakem olunuyor ama inşallah daha erkene, dostluk ilişkilerimizle beraber, olabilecek en maksimum tarihe çekeceğiz. Meyveleri sonra alacağız. Bu kardeşlerimiz sıradaki Avrupa Şampiyonası'na ve sonraki Dünya Kupası'na gidecekler. Gidemezlerse faturasını bana keserseniz." dedi.

''LİGİN KADERİNİ HAKEMLER BELİRLEMEDİ''

Konuşmasını sürdüren Hacıosmanoğlu, "Hakemlerin hataları oldu ama sonuçta bir şeyi belirlemediler. Ligin kaderini hakemler belirlemedi ama eskiden belirliyordu." ifadelerini kullandı.

BAHİS SORUŞTURMASI

Hacıosmanoğlu, bahis soruşturmasına dair, "Bahis konusu farklı bir konu. Hakemlerin de 3'te 1'i gitti. Yapılması gerekiyordu. Ben yıllarca bunun mücadelesini vermiş bir insanım. Futbolun temiz olması, çocuklarımıza borcumuzdur. Bu tip şeyleri yaparsanız oturduğunuz makamdaki süreyi kısaltır, ömrünüz kısa olabilir. Cenab-ı Allah bu makamları veriyor. Biz yarınla ilgili hesap yapamıyoruz. Kainatın Efendisi yapıyor. Futboldaki kirliliğin evveliyatını biliyorum. Ankara Belediye - Nazilli maçında sıkıntı vardı.

Beraberlik işlerine yarıyordu. Sonra iki takımın da oyuncusu, malzemecisi, yöneticisi beraberliğe bahis oynamış. Kontrol edelim dedik, Bakanlığa yazdık, operasyona başladık. Sulandırmak isteyenler farklı yere çekiyor. Biz kendi başımıza isim belirleyip insanları sevk etmiyoruz. Bakanlığa müracaat ediyoruz, bakanlık bahis şirketlerinden dataları alıyor, biz de çözümünü yapıyoruz. Ben onu 3 kişiye zimmetledim. Hukuk İşleri bile sevkten 1 gün önce öğreniyor. Yöneticilere sıra geldi. Önümüzdeki hafta, yöneticilerle ilgili veriler gelecek. Bizim de kriterlerimiz belli zaten." yorumunu yaptı.