Hacıosmanoğlu TFF Başkanı olmasına kimin neden olduğunu açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Ray Sigorta arasında 3 yıllığına milli takımlar ana sponsorluğu anlaşması imzalandı.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Birinci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Ray Sigorta CEO'su (Üst yönetici) Koray Erdoğan, A Milli Kadın Futbol Takımı'nın kaptanı Didem Karagenç ve davetliler katıldı.

A Milli Erkek Futbol Takım'ın son yıllardaki yükselişinin herkesin beğenisini kazandığını belirten Hacıosmanoğlu, "Türk futbolu için önemli bir anlaşmayı duyurmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Türkiye'nin en değerli 100 markası arasında yer alan Ray Sigorta, 3 yıl boyunca kadın ve erkek milli takımlarımızın ana sponsorluğunu üstlenecek. Anlaşmanın iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye yeniden milli takımın etrafında kenetlendi. Oyuncularımız önce 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynadı, daha sonra da Uluslar A Ligi'ne çıktı. Şimdi 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğu başlıyor. Önce Gürcistan, sonra da İspanya ile önemli maçlara çıkacağız. Hedefimiz belli, 24 yıl sonra gruptan çıkarak hak ettiğimiz yerde olacağız. A Milli Kadın Takımı'mızın da yükselişi devam ediyor. Milli takımımız, Uluslar B Ligi'ne yenilgisiz çıktı, ekim ayında Kosova ile iki maç oynayağız. Takımlarımıza başarılar diliyorum. En büyük desteği sponsorlar sağlıyor. Türk futbolunun gelişimi için sponsorlarla el ele veriyoruz. İş birliğinin hayata geçmesini sağlayan profesyonellere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gürcistan ve İspanya ile oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne hazır olduklarını aktaran İbrahim Hacıosmanoğlu, "İki maça da hazırız. Hollanda maçında elendiğimizde talihsiz şekilde, çok kızgındım. Kızım, 'Baba neden kızıyorsun? Git futbolun başkanı ol' dedi. 12 gün kala karar verdik, yola çıktık. Ben onun temiz kalbine inanıyorum. Macaristan maçının skorunu bilmişti. İspanya maçının skorunu da o zaman söylemişti. Umarım iki maçta da iyi sonuçlar alırız ve Türk milletini sevindiririz." diye konuştu.