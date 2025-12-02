Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin stadının ismi değişti. Sarı kırmızılı kulüp, stat isim sponsorluğu için su yalıtım teknolojileri firması ISONEM ile sözleşme imzaladı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleşen imza töreninde konuşan Göztepe Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Kerem Ertan, kulüp için önemli bir sponsorluk anlaşması imzaladıklarını söyledi.

Ertan, Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin adının ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi olacağını açıkladı.

İMZALAR ATILDI

ISONEM Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Kurt ise "Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar güzel bir taraftarı bulamazsınız. Temennim o ki inşallah bu sene Avrupa'da da top koştururuz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 2025-2026 ile 2026-2027 sezonlarını kapsayan stadyum isim sponsorluğu anlaşması imzalandı. Firmanın ismi ayrıca futbol takımının antrenman formalarından yer alacak.

İmza törenine AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ile Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil de katıldı.