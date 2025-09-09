Göztepe'de Sabra gidecek Armstrong gelecek

Süper Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe, bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi.

Kaleci ve golcü arayışlarını sürdüren Göztepe, Fransa'nın Rennes takımında forma giyen milli eldiven Doğan Alemdar ve forvet Bertuğ Yıldırım ile görüşmelerini sürdürürken, İngiltere Championship takımı Bristol City'nin forveti Sinclair Armstrong'u da listesine ekledi.

İrlandalı forveti kadroya dahil edebilmek için görüşmelere başlayan Göztepe, yabancı kontenjanından dolayı bu sezon transfer ettiği 19 yaşındaki Ürdünlü forvet İbrahim Sabra'yı kiralamaya karar verdi.

Romulo ve Emersonn'u satılmasının ardından ileri uca takviye yapmak isteyen kurmayların Sabra için 1'inci Lig kulüpleriyle temas halinde olduğu, Armstorung'u ise 1 milyon Euro civarında bir bedelle transfer edebileceği ifade edildi.

İRLANDA A MİLLİ TAKIMI'NDA OYNADI

İrlanda doğumlu olan 22 yaşındaki forvet futbola ülkesinde Shamrock Rovers'ta başladı. Yine İrlanda'da Galway United ekibinde forma giyen Armstrong, rotasını İngiltere'ye çevirip Torquay United, Aldershot Town, Queens Park Rangers ve Bristol City takımlarında top koşturdu.

Sezona Bristol'da başlayan oyuncu, İngiltere Championship'te 3, İngiltere Lig Kupası'nda 2 müsabakaya çıktı. Sinclair Armstrong 1 kez de İrlanda A Milli Takımı'nda oynama şansı buldu. Yönetimin Armstrong transferini bitirmesi durumunda maliyeti yüksek olan Bertuğ Yıldırım'ı almayacağı da vurgulandı.

