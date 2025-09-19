Göztepe'de heyecan yaratan gelişme

Göztepe'de heyecan yaratan gelişme
Yayınlanma:
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, geleceğe yatırım amaçlı 4 genç futbolcuyla sözleşme imzalayıp altyapısına dahil etti.

Sarı-kırmızılılardan yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz yeni sezon yapılanması kapsamında Nevzat Tan Üzel, Salem Bouajila, Zakaria Tindano ve Prince Manu Balladom ile sözleşme imzaladı.

Genç oyuncularımıza Göztepemiza hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılarla dola bir kariyer diliyoruz" denildi.

A TAKIMDA YER ALACAK

Bu sezon U19 Takımı'nda forma giyecek genç oyuncuların gelişimi yakından takip edilecek ve futbolcular ihtiyaç duyulması halinde A takım kadrosunda da yer alabilecek.

Daha önce altyapıya alınan Dennis'i A takımda vitrine çıkaran teknik direktör Stanimir Stoilov geçen hafta deplasmanda oynanan Kayserispor maçında Finlandiyalı golcü Salem Bouajila'yı kadroya dahil etmiş ancak genç oyuncuyu oyuna almamıştı.

YABANCI OYUNCULARI BÜNYESİNE KATIYOR

Göztepe, futbol şubesini yöneten Sport Republic'in scout ekiplerinin keşfettiği potansiyeli olan yabancı oyuncuları bünyesine katıyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

